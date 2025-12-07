¿Fichaje? Brilla en la Copa Árabe y sorprendió tras mandar emotivo mensaje a histórico club peruano

Emilo Saba nació en Lima, pasó por la selección peruana Sub-23, pero no dudó en defender la camiseta de Palestina, país de su padre, abuela y bisabuela. Ahora, el defensor de 24 años es una de las figuras de su nación en la Copa Árabe 2025.

En Zona mixta del Estadio Education City, tras lograr la clasificación a la siguiente fase de la Copa Árabe 2025, Saba habló en exclusiva con Manuel R. Medina / TJ Sports.

El jugador de Sport Boys expresó su emoción por lograr los resultados y por lo bien que le recibieron sus compañeros en la selección de Palestina.

"Estoy muy contento con este grupo, con esta oportunidad, con cómo me ha recibido. En lo personal son mis primeros partidos. Gracias a Dios jugué dos partidos y espero que sean más y muy agradecido con el grupo, con toda la gente que me ha recibido con todo y la verdad que estamos haciendo un muy gran papel y Dios quiera podamos conseguir la hazaña", expresó.

Luego, Saba señaló que si bien nació y creció en Perú, pero siempre vivió las costumbres de Palestina. Agregó que su segundo país.

"Tengo todas las costumbres de allá, las todas las costumbres de Palestina: la comida, la tradición. Entonces fue siempre mi segundo país, es mi segundo país. Tengo muchos primos de Palestina porque mucha gente llegó a Perú a raíz de todo", puntualizó.

Emilia Saba expresó su amor al Perú y Sport Boys

Emilia Saba aprovechó la oportunidad para mandar un saludo a Perú y a Sport Boys, equipo donde militó en la temporada 2025 y cumplió un gran papel.

"Yo representé al Perú. Tuve la suerte de jugar para Perú también en un preolímpico Sub-23. A Perú lo quiero mucho. Un abrazo para toda la gente palestina de Perú, también del Club Árabe de Perú", expresó el jugador, que tiene contrato con Melgar hasta finales del 2025.

"Un abrazo para todos ustedes y un saludo para Sport Boys del Callao, para toda la gente que es chalaca", puntualizó el lateral derecho.