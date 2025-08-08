Fue figura en Cristal y ahora reveló su deseo de integrar el once de Alianza Lima: "Espero..."

Alianza Lima busca recuperar terreno en el Torneo Clausura y, para ello, se enfoca en el duelo ante Ayacucho FC en Huamanga por la quinta jornada. Conscientes de que no pueden dejar escapar más puntos, el cuadro blanquiazul concretó la llegada del defensor Gianfranco Chávez, una de las principales figuras de Sporting Cristal, quien acaba de pronunciarse tras su llegada a Matute.

Gianfranco Chávez reveló su deseo de ser titular con Alianza Lima

Durante la llegada del plantel de Alianza Lima al Aeropuerto Jorge Chávez para poner rumbo a Ayacucho, Gianfranco Chávez fue interceptado por la prensa y le consultaron por sus sensaciones tras haber llegado al cuadro blanquiazul.

Ante ello, el defensa nacional no dudó en mostrar su alegría tras haber estampado su firma con Alianza y también se animó a revelar su deseo de defender la camiseta del club y poder ser titular ante Ayacucho FC.

Video: Radio Ovación

"No soy mucho de hablar, me gusta hablar en el campo, pero estoy muy feliz de verdad. Estoy muy feliz, muy contento y muy emocionado, mi familia también. Espero que sea mañana para poder estar con el equipo", expresó.

Gianfranco Chávez fue una de las figuras de Sporting Cristal

Gianfranco Chávez desarrolló prácticamente toda su carrera en las filas de Sporting Cristal, donde pasó por las diversas divisiones menores hasta llegar al primer equipo, donde se consolidó como uno de los habituales.

Gianfranco Chávez fue una de las figuras de Sporting Cristal en los últimos años. Foto: Líbero

Durante su estadía el defensor logró disputar 213 partidos con los rimenses, donde logró anotar en 7 oportunidades y logró levantar dos trofeos: Liga 1 en 2020 y Copa Bicentenario en 2021.

¿Hasta cuándo firmó contrato Gianfranco Chávez con Alianza Lima?

Según se pudo conocer por medio del periodista Kevin Pacheco, el zaguero firmó su vínculo con Alianza Lima por dos temporadas y media. Además, el comunicador reveló que hay opción para extender el contrato por un año adicional.