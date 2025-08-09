Universitario sufre sensible baja de última hora para enfrentar a Sport Boys por el Clausura

Uno de los partidos más emocionantes de la fecha será el que protagonicen Universitario vs Sport Boys en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. Los cremas buscan seguir en la senda de triunfo y lograr otra victoria al lado de su hinchada en el Estadio Monumental. No obstante, se confirmó que la 'U' no podrá contar con una destacada figura titular para este encuentro.

Según la información que maneja el periodista deportivo Gustavo Peralta, los merengues no podrán contar con uno de sus principales referentes en la zaga defensiva: Aldo Corzo. Resulta que, el defensa y capitán de la 'U' no será tomado en consideración entre los convocados, por lo que no disputará el duelo ante Sport Boys.

Del mismo modo, Peralta confirmó que, ante la baja de Corzo, los encargados de defender el arco crema serán Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

"Aldo Corzo no concentra en la 'U'. Van Santamaría, Riveros y Di Benedetto", publicó el reconocido comunicador en su cuenta de 'X', un mensaje que encendió las alarmas entre los hinchas de Universitario.

Aldo Corzo no será considerado para enfrentar a Sport Boys.

¿Por qué Aldo Corzo se pierde el partido ante Sport Boys?

Aunque por el momento no se conoce con exactitud el motivo de su ausencia, es probable que el comando técnico de Universitario, liderado por Jorge Fossati, haya decidido darle descanso a Aldo Corzo ante Sport Boys pensando en lo que será el duro enfrentamiento ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

Y es que, ante la baja por salud de William Riveros, en el último mes, Corzo ha tenido que ser titular en todos los partidos que ha jugado la 'U' en el Torneo Clausura, por lo que no sería descabellado pensar que tiene algún tipo de fatiga, tomando en consideración su edad, o incluso alguna molestia muscular.

Números de Aldo Corzo con Universitario

En lo que va de la temporada, Aldo Corzo ha sido uno de los habituales en el esquema de Jorge Fossati, ya que ha logrado disputar la asombrosa cantidad de 22 partidos con el cuadro estudiantil, donde sumó 1850 minutos. Además, ha logrado aportar con 3 goles y una asistencia para su equipo.