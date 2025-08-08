Buenas noticias inmigrantes venezolanos: así puedes conseguir la Green Card a través del registro

En medio de los desafíos migratorios, los venezolanos en Estados Unidos reciben un rayo de esperanza. Un nuevo camino legal permite obtener la Green Card mediante el proceso de registro. Esta opción brinda estabilidad y la posibilidad de un futuro más seguro.

Este mecanismo, poco conocido hasta ahora, facilita la residencia permanente para quienes cumplen ciertos requisitos. La comunidad venezolana podrá regularizar su estatus sin necesidad de salir del país. Aquí te explicamos cómo aprovechar esta valiosa oportunidad.

Así puedes conseguir la Green Card a través del registro

Es posible que califique para obtener una Tarjeta de Residente Permanente si ha vivido de manera continua en los Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 1972. Esta opción, conocida como "Registro", permite a ciertas personas que han estado en el país durante un largo período regularizar su estatus migratorio. Para ser elegible, debe cumplir con ciertos requisitos adicionales establecidos por USCIS, como demostrar buena conducta moral y no tener antecedentes penales graves.

¿Cuáles son las formas de solicitar la Green Card?

Si ya comprobaste que eres elegible para solicitar la Green Card, puedes determinar el proceso en el que estarás envuelto que pueden ser los siguientes, según USCIS:

Ajuste de Estatus con USCIS

Trámite Consular con el Departamento de Estado de Estados Unidos

Asimismo, es importante mencionar que si tienes la petición de inmigración aprobada y la visa de inmigrante en disponibilidad, puedes hacerlo mediante el Formulario I-485, que es la Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus, y recordar que existen otras categorías como son algunas de estas: