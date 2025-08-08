0

CONAR denuncia hackeo de su cuenta tras difusión de video contra Agustín Lozano por sistema arbitral

Mediante un comunicado, la CONAR rechazó las acusaciones contra el presidente de la FPF y aseguró que se trató de hechos ajenos a la institución.

La polémica envuelve a la CONAR y a la FPF, luego de que se difundiera un video —a través de la cuenta de Instagram de la Comisión Nacional de Árbitros —en el que se señala al presidente, Agustín Lozano por malos manejos en el sistema arbitral y una gran deuda con los jueces deportivos.

Sin embargo, la máxima entidad de árbitros se pronunció para desmentir estas acusaciones contra la federación, y asegurar que se trata de información falsa proveniente de personas ajenas a la institución.

"La CONAR rechaza de manera categórica los contenidos publicados sin autorización, durante el tiempo en que la cuenta estuvo comprometida, ya que no representan el pensamiento, ni los valores de la institución", publicó la entidad y añadió que buscarán a los responsables del ataque.

Video publicado en la cuenta de CONAR:

El video que desató la polémica tiene una duración mayor a los cinco minutos, y en el contenido se acusa por cargos contra el sistema arbitrario y aseguran que esto se da desde el 2018, por si fuera poco se reveló que hay una deuda con los réferis.

"Desde 2018, los árbitros de fútbol hemos sido secuestrados por el actual presidente de la FPF. Este señor y su junta directiva tiene sometida a todo el sistema arbitral. Él y su junta directiva decide quiénes ascienden a categorías superiores", expresan los hombres encuertos,

"Los árbitros de primera y de FIFA tienen deudas por cobrar que llegan hasta los 15mil soles…. La última directiva de árbitros fue seleccionada a dedo, sin ninguna elección. Además, una de sus integrantes es candidata también al directorio de la FPF", finalizan.

