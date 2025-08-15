Galván cuestionó derrota de la 'U' ante Palmeiras y mencionó al verdadero culpable: "La terquedad"
El exdefensor de Universitario de Deportes arremetió contra el verdadero responsable de la derrota ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Universitario de Deportes fue derrotado por 4 a 0 ante Palmeiras en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta goleada en el Estadio Monumental hizo que varios comunicadores, como en este caso Carlos Galván, salieran al frente para señalar al verdadero responsable de tan vergonzosa caída.
A través de su programa en A Presión, el exjugador de Universitario, Galván, explicó que el verdadero culpable de esta gran derrota es el técnico Jorge Fossati por no realizar la estrategia perfecta para obtener un buen resultado ante un equipo tan grande como Palmeiras.
"La parte individual de la defensa, salvo Britos, pasó momentos durísimos, llegando al punto de tener que tocar por el medio. Este fue el partido más nervioso para Corzo, Ureña, Polo y los demás. No se encontraba ninguna salida. Fossati es el principal responsable de esta situación", expresó.Carlos Galván culpó a Jorge Fossati como el responsable de la derrota de Universitario ante Palmeiras por Copa Libertadores.
Por otro lado, queda claro que hay jugadores que no están a la altura del juego rápido del equipo brasileño, por lo tanto, Fossati no debió incluirlos y debió darle oportunidad a otros en su lugar. En este sentido, Aldo Corzo no debió ser considerado y su reemplazo debió ser Anderson Santamaría, quien es más veloz
"Antes de hacer hincapié en el partido, me parece que la terquedad de Fossati la está pagando bastante cara. Desde un principio dijimos que no debía jugar Aldo Corzo porque es un defensor lento. Debió jugar Santamaría", afirmó.
Continuando con su comentario en contra de lo planteado por Fossati, Carlos Galván mencionó que le hubiese gustado ver a Santamaría como último defensor por sus habilidades en el campo, a diferencia de Williams Riveros, que es más limitado.
"Es más, Inga debería haber jugado con Di Benedetto o incluso podría haber puesto a Riveros de stopper porque Santamaría es un jugador más rápido y versátil para ocupar la última posición. La obstinación de Fossati llegó a un extremo, ya que su terquedad hace que se mantenga firme en su postura", concluyó.
