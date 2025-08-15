¿Fichaje? Alianza Lima firmó a futbolista que jugó en Liga 2 este 2025: "Hasta fin de año"

Alianza Lima no solo quiere seguir compitiendo en Copa Sudamericana también apunta a conquistar los títulos de Liga 1 y Liga 3 al final de temporada, por ello ha venido reforzando su plantel con importantes elementos como Sergio Peña, Gaspar Gentile, Alessandro Burlamaqui, entre otros nombres.

Asimismo, con miras al campeonato de Tercera División, los íntimos han sumado un nuevo nombre que no jugó la Etapa Regional. Se trata de Enzo Borletti, quien la primera parte del año jugó por el FC Cajamarca, de la Liga 2, en calidad de préstamo. Ahora, el jugador volvió al club dueño de su pase.

De acuerdo a la información del periodista Gerson Cuba, el volante de 21 años acaba de ampliar su vínculo con el elenco victoriano hasta fines de este 2025, por lo que estará en la reserva de Alianza Lima para conquistar el título de la Liga 3 y conseguir el ascenso a la Segunda División.

Recordemos que Borletti debutó oficialmente con Alianza Lima en 2023, en un partido ante César Vallejo, cuando el entrenador era el colombiano Nixon Perea, quien estaba como interino antes de la llegada de Mauricio Larriera.

Enzo Borletti con camiseta de Alianza Lima en 2023.

Cabe señalar que Alianza Lima ya no cuenta con algunos nombres para su equipo de la Liga 3. Víctor Guzmán se fue al Sporting Lisboa de Portugal, mientras que Nicolás Amasifuen fue fichado por Cienciano del Cusco.

Alianza Lima jugará ante Universitario por la Liga 3

Alianza Lima y Universitario jugarán este domingo 17 de agosto, a partir de las 11:00 horas, por la fecha 1 de la Fase Final de la Liga 3. Este encuentro se jugará en el Complejo EGB, en Lurín, donde habitualmente entrena el primer equipo de los blanquiazules.