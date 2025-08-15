Alianza Lima lo descartó y ahora fue anunciado como jale en equipo europeo: "Refuerzo"

Si bien muchos canteranos de Alianza Lima han consolidado una carrera en el club victoriano, también es una realidad que muchos jóvenes han debido dejar Matute ante la falta de oportunidades y buscar horizontes ya sea en otros equipos peruanos o en el extranjero.

Es el caso de Javier Navea, mediocampista de 22 años que debió debutó profesionalmente en Alianza Lima en 2021, pero luego no ha tenido chances de alternar. Ha estado en Grêmio Novorizontino de Brasil, además de Unión Comercio y Alianza Atlético, todo en condición de préstamo.

El volante tenía contrato con Alianza Lima hasta el 2025, pero rescindió el vínculo y quedó libre para fichar por el Vendsyssel FF, equipo que la temporada 2025-2026 jugará en la Tercera División de Dinamarca.

Javier Navea presentado en club de Dinamarca.

"Vendsyssel FF ha asegurado refuerzo ofensivo al joven Javier Navea de 22 años en un acuerdo hasta el verano del 2027", se lee a través de las redes sociales del club danés, que tiene como entrenador a Jens Hammer Sørensen, quien alabó las condiciones del jugador peruano.

"Navea es un jugador ofensivo muy emocionante, que con sus habilidades técnicas y su valentía en las situaciones ofensivas cruciales puede contribuir a nuestro juego con poder y creatividad. Tiene algunas fortalezas claras ofensivamente y es el tipo que puede marcar la diferencia en los momentos decisivos del partido. Estamos deseando ver a Navea en acción y darle una cálida bienvenida en Vendsyssel FF y en el Nord Energi Arena", dijo el entrenador.

Javier Navea: trayectoria