¡Sorpresa! Alianza Lima estrenaría en Copa Sudamericana a jugador de nacionalidad española

El Estadio Alejandro Villanueva será escenario del partido entre Alianza Lima y Universidad Católica por la ida de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana. Precisamente para este encuentro, Néstor Gorosito piensa sorprender a todos los hinchas blanquiazules estrenando a un futbolista de nacionalidad española en el importante campeonato Conmebol. ¿De quién se trata?

PUEDES VER: Alianza Lima contará con campeón del Brasileirao para enfrentar a U Católica por Sudamericana

Como sabemos, el elenco de Matute la pasa mal en la Liga 1 y por ello su afición está obsesionado con el certamen continental, motivo por el cual es una necesidad derrotar al elenco de Ecuador en casa para definir la clasificación con ventaja en Quito. En esa línea, los íntimos estarían planeando en lanzar desde el pitazo inicial a Alessandro Burlamaqui, quien es de sus más recientes contrataciones.

Según informó el periodista Gerson Cuba, el ex Valencia tiene grandes chances de conformar el equipo titular que mandará Alianza Lima al campo ante la Universidad Católica, algo sumamente inesperado para muchos hinchas blanquiazules. Recordemos que el mediocampista cuenta con la nacionalidad española debido a que jugó muchos años en dicho país y la obtuvo para no ocupar plaza de extranjero.

Alessandro Burlamaqui puede ser titular en Alianza Lima por Copa Sudamericana.

De esta forma, podríamos ver el debut de Alessandro Burlamaqui no solo en la Copa Sudamericana, sino en cualquier tipo de competición Conmebol. Recordemos que el volante se fue muy joven a Europa y el elenco de La Victoria es su primera experiencia en nuestro continente. Además, es importante precisar que el ex Intercity tiene contrato hasta diciembre del 2028 en el cuadro aliancista.

¿Cuáles son las bajas de Alianza Lima ante Universidad Católica?

Hasta el momento Alianza Lima tiene tres bajas confirmadas al 100% para el partido con la Universidad Católica en el Estadio Alejandro Villanueva, este miércoles 13 de agosto a las 19.30 horas de Perú. Estas son las ausencias de Piero Cari, Carlos Zambrano y Pablo Lavandeira, aunque el defensa central es el único que no podrá estar presente debido a una suspensión por su expulsión ante Gremio.