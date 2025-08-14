- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Palmeiras
- Libertad vs River Plate
- Alianza Lima
- Botafogo vs LDU
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
Erick Noriega sorprende a Alianza con firme confesión tras partido ante U Católica: "Tengo que..."
El polifuncional jugador de Alianza Lima, Erick Noriega, sorprendió con sus declaraciones luego del triunfo ante U Católica de Ecuador en Matute.
Alianza Lima logró un importante triunfo ante U Católica de Ecuador y aguarda el choque de vuelta en Quito para concretar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En medio de ello, Erick Noriega decidió hablar con la prensa para expresar su sentir de cómo viene afrontando su juego en tienda blanquiazul.
PUEDES VER: Gorosito paralizó conferencia con inesperado calificativo a jugador de Alianza Lima: "Va a ser…"
En diálogo con L1 MAX, no calló ante los diversos roles que viene desempeñándose a lo largo de la temporada. No solo figura como central, sino como volante en la mayoría de partidos de la Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana. Noriega reveló estar cómodo en el club, pero fue claro al decir que prefiere estar en el mediocampo.
"Hay partidos que tengo que jugar de volante, central… la verdad que estoy dispuesto para jugar en cualquier posición. Me siento cómodo en las dos posiciones. Obviamente volante me siento un poquito más cómodo. El profe sabe que puede contar conmigo", indicó.
Erick Noriega afirma que partido con U Católica de Ecuador será difícil
El futbolista de 23 años también se refirió a los primeros 90 minutos de Alianza Lima ante U Católica de Ecuador. El ex Comerciantes Unidos calificó a los ecuatorianos como un rival duro de roer, por lo que esperan hacer un gran juego en Quito para sellar su pase a la siguiente ronda del torneo.
"Sabemos que faltan 90 minutos allá. No será fácil. Tenemos que prepararnos. Este fin de semana local… pero contento por el triunfo de hoy. Nos dijeron que eran intensos, fuertes, pero manejamos bien el partido", agregó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90