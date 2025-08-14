Erick Noriega sorprende a Alianza con firme confesión tras partido ante U Católica: "Tengo que..."

Alianza Lima logró un importante triunfo ante U Católica de Ecuador y aguarda el choque de vuelta en Quito para concretar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En medio de ello, Erick Noriega decidió hablar con la prensa para expresar su sentir de cómo viene afrontando su juego en tienda blanquiazul.

En diálogo con L1 MAX, no calló ante los diversos roles que viene desempeñándose a lo largo de la temporada. No solo figura como central, sino como volante en la mayoría de partidos de la Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana. Noriega reveló estar cómodo en el club, pero fue claro al decir que prefiere estar en el mediocampo.

"Hay partidos que tengo que jugar de volante, central… la verdad que estoy dispuesto para jugar en cualquier posición. Me siento cómodo en las dos posiciones. Obviamente volante me siento un poquito más cómodo. El profe sabe que puede contar conmigo", indicó.

Erick Noriega afirma que partido con U Católica de Ecuador será difícil

El futbolista de 23 años también se refirió a los primeros 90 minutos de Alianza Lima ante U Católica de Ecuador. El ex Comerciantes Unidos calificó a los ecuatorianos como un rival duro de roer, por lo que esperan hacer un gran juego en Quito para sellar su pase a la siguiente ronda del torneo.

"Sabemos que faltan 90 minutos allá. No será fácil. Tenemos que prepararnos. Este fin de semana local… pero contento por el triunfo de hoy. Nos dijeron que eran intensos, fuertes, pero manejamos bien el partido", agregó.