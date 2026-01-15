Se reveló la insólita lesión que dejó a Pedro Aquino fuera del partido de Alianza Lima
El volante, una de las figuras de Alianza Lima, se perdió el partido ante Unión de Argentina por una leve complicación que terminó siendo cuestionada.
Alianza Lima sumó su segunda derrota consecutiva en la Serie Río de la Plata en Uruguay. Ni el gol de Eryc Castillo pudo evitar la derrota 2-1 ante Unión de Argentina. Lo que llamó la atención de este partido fueron las ausencias que terminaron afectando al equipo. Una de ellas es la de Pedro Aquino, el volante que está destinado a ser un cerrojo en la volante.
Desde hace mucho se sabe que Pedro Aquino sufre de una lesión crónica en su rodilla, pero justamente esto no es lo que le habría afectado, sino algo mucho más leve. Al revelarse muchos hinchas han lanzado críticas en su contra, sin entender que probablemente al ser un amistoso no hay necesidad de arriesgar al futbolsita.
"Pedro Aquino no fue citado debido a una ampolla en la planta del pie de la que recién se recuperó y que le obligó a trabajar diferenciado últimamente", reveló el periodista José Varela. Sí, el volante no pudo jugar ante Unión por una ampolla que tenía en el pie. Esto es algo que tranquilamente ya superó y podría estar de regreso ante Colo Colo.
Alianza Lima va por su primera victoria
Los dirigidos por Pablo Guede buscarán cerrar su participación en Uruguay con una victoria, así signifique ganarle al 'Cacique', equipo hermano de Alianza Lima. El DT argentino buscará mandar a su mejor once para este partido, no por algo se ha tomado el tiempo de ir al estadio a ver el partido de Colo Colo frente a Olimpia. Su intención fue analizar al equipo chiileno.
¿Cuándo será el último partido de Alianza Lima?
Alianza Lima se verá con Colo Colo este domingo 18 de enero, una vez terminado el partido el equipo blanquiazul partiría rumbo al aeropuerto para volver a Lima. Una vez de vuelta en el país empezarán con los preparativos para la Noche Blanquiazul ante Inter Miami. Una semana después tendrán que viajar a Huancayo para su debut en la Liga 1.
