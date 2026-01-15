Pablo Guede fue captado en partido internacional tras las dos derrotas de Alianza Lima
El DT argentino aprovechó su tiempo libre para apreciar un prestigioso partido, mientras recibe críticas por sus caídas con Alianza Lima.
Alianza Lima no ha tenido el mejor arranque de temporada. Si bien solo han disputado partidos amistosos, los hinchas esperaban más del equipo. En total son dos derrotas, ante Independiente y Unión, ambos de Argentina. Pablo Guede viene sacando conclusiones con estos enfrentamientos, así que seguro querrá cerrar el torneo con un buen resultado.
PUEDES VER: Hernán Barcos volverá a Matute, estadio de Alianza Lima, a fines de la temporada 2026
Mientras el equipo blanquiazul estaba descansando, parece que Pablo Guede se 'escapó' de la concentración junto con su comando técnico para presenciar un partido internacional. El argentino se hizo presente en el estadio Luis Franzini para ver el partido entre Colo Colo de Chile y Olimpia de Paraguay. Sí, llegó con la única intención de estudiar a su siguiente rival.
Pablo Guede viendo el Colo Colo vs Olimpia | José Varela
Lo más probable es que Pablo Guede modifique el once titular de cara al próximo partido ante el equipo chileno. Seguro con su comando técnico han tomado nota de los más mínimos detalles para ir con todo por la victoria. Para armar su once tendrá que lidiar con algunas bajas como las de Paolo Guerrero, Luis Ramos, entre otros jugadores sentidos.
¿Cuándo será el Alianza Lima vs Colo Colo?
El último partido de Alianza Lima en tierras uruguayas será el domingo 18 de enero ante Colo Colo. Recordar que ambos equipos son considerados como 'hermanos', así que se viene un lindo cierre por la Serie Río de la Plata. Por el lado de los blanquiazules, buscarán 'lavarse' la cara y volver al Perú con una victoria.
Alianza Lima se prepara para su noche
Después de estos partidos, Alianza Lima seguirá con los entrenamientos pensando en el partido ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul. El equipo de Messi se ha reforzado de gran manera y llegará al país con la intención de hacerle pelea a los blanquiazules. El partido se jugará el sábado 24 de enero a las 8:00 PM (hora peruana).
No olvides revisar tu agenda deportiva
