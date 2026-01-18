Ex Sporting Cristal minimiza la grandeza del club tras fichar por campeón: "Nada que envidiar"

Aunque tuvo una gran relevancia en el plantel de Sporting Cristal en la temporada pasada, todo el cariño de la hinchada podría perderse tras hacer una comparación con la institución celeste y su actual equipo. Este 2026 estará jugando en Ecuador y defenderá los colores de uno de los equipos con mayor reconocimiento en dicho país.

En las últimas semanas, los clubes de la Liga 1 han experimentado diversos cambios con el objetivo de mejorar su plantel y luchar por conseguir el campeonato. Uno de ellos es Sporting Cristal, quien dejó ir a uno de sus jugadores que tenía gran importancia, pero que optó por aceptar un nuevo reto en su carrera.

Ex Sporting Cristal minimiza al club tras fichar por LDU de Quito

Entre tantas salidas e incorporaciones en el fútbol peruano, una de las que más llamó la atención fue la de Jesús Pretell de Sporting Cristal a LDU de Quito. Al llegar a Ecuador, el experimentado jugador realizó una comparación de las grandes diferencias que encontró en el manejo de ambos equipos en lo tecnológico, así como en lo deportivo.

"Siempre me gusta ser transparente y decir la verdad. Sporting Cristal es el más grande de Perú. Sporting Cristal en infraestructura, tiene todo o todo lo posible porque siempre busca mejorar tanto a nivel profesional como humano. Ahora, estar en Liga, de verdad, también es impresionante. Parece europeo, entonces en Liga no hay nada que envidiar a ningún país. Cristal se esfuerza mucho y en Perú es el mejor, pero obviamente Liga está un paso más adelante", sostuvo el mediocampista.

(Video: PBOCampeonisimo)

Jesús Pretell siempre tendrá presente su pasado en Sporting Cristal y bajo el mando de un viejo conocido en la Liga 1, Tiago Nunes, se espera que se convierta en uno de los futbolistas peruanos más importantes en un el extranjero.

A lo largo de su carrera, Jesús Pretell ha tenido la oportunidad de jugar en reconocidos clubes en Perú. Su gran aparición lo hizo en Universidad San Martín. También fue parte de FBC Melgar y finalmente en Sporting Cristal donde pudo mostrar su mejor versión antes de su llegada a LDU Quito.