Sporting Cristal confirmó a delantero estadounidense por pedido de Paulo Autuori: "Muy interesante"
En pleno mercado de pases, se confirmó que Sporting Cristal contará con un delantero talentoso nacido en Estados Unidos para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026.
Sporting Cristal continúa afrontando su pretemporada en La Florida con el objetivo de consolidar un equipo de primer nivel. Los rimenses se movieron en el mercado de pases y concretaron algunos refuerzos, aunque la hinchada exige a gritos un nuevo delantero. En ese sentido, el club confirmó que contarán con un delantero estadounidense a pedido expreso de Paulo Autuori.
Sporting Cristal confirmó a delantero estadounidense por pedido de Paulo Autuori
Los hinchas de Sporting Cristal han exigido con insistencia la llegada de un nuevo ‘9’ extranjero tras el discreto rendimiento de Felipe Vizeu. Ante ese panorama, el club rimense tomó una decisión y confirmó la continuidad de Diego Otoya, joven atacante nacido en Florida, Estados Unidos, pero con nacionalidad peruana.
En diálogo con 'Fútbol Como Cancha', Paulo Autuori respaldó la permanencia del delantero y dejó en claro que se trata de una decisión personal. El técnico brasileño explicó que sigue de cerca su trabajo diario y considera que viene mostrando un nivel prometedor en los entrenamientos, además de contar con condiciones interesantes para su desarrollo.
Video: Fútbol Como Cancha
"Lo de Diego Otoya (su continuidad) es porque yo estoy todos los días en el entrenamiento y estamos viendo como está trabajando. Tiene condiciones de ser un centro delantero muy interesante y el fútbol peruano necesita eso. Esta es mi responsabilidad y de nadie más, creo en los jugadores y voy a continuar dándole oportunidades", expresó el estratega.
De esta manera, queda clara la importancia que Paulo Autuori le otorga a los jóvenes talentos, ya que Otoya es un delantero centro de apenas 21 años y, pese a haber sido duramente cuestionado por los hinchas, se mantiene como una de las principales apuestas del técnico brasileño.
"Mi mirada es siempre para las posibilidades. No soy loco para tener a un jugador que no tiene condiciones y meterlo a jugar. Yo quiero rendimiento, pero los entrenamientos me dicen y después hay que tener fortaleza mental y va a plasmar esto cuando tenga oportunidad de jugar", acotó.
Diego Otoya seguirá en Sporting Cristal a pedido expreso de Paulo Autuori. Foto: Líbero
Diego Otoya y su cuestionado rendimiento en Sporting Cristal
Diego Otoya ha desarrollado la gran parte de su carrera deportiva en Sporting Cristal, club al que llegó luego de su formarse en Estados Unidos. Sin embargo, su rendimiento nunca fue el esperado y solo ha podido jugar 18 partidos en las tres temporadas que ha formado parte del club, donde marcó solo 3 goles.
No olvides revisar tu agenda deportiva
