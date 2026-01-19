Paulo Autuori confirmó el refuerzo que llegará a Sporting Cristal para este 2026: "Un peruano..."

En Sporting Cristal siguen en plena preparación para el inicio oficial de la temporada. Hasta el momento no han jugado amistosos, pero desde La Florida han contado que el equipo celeste va por buen camino. Ahora hay novedades con respecto a la llegada de un nuevo futbolista con el fin de cubrir la baja por lesión del arquero Renato Solís.

Según lo revelado en el programa Fútbol Como Cancha, el mismo Paulo Autuori confirmó que contratarán a un nuevo arquero y este será peruano. El DT brasileño sabe que debe cubrir la baja de Solís ante la partida de Alejandro Duarte a Alianza Lima. Ya hasta se han revelado las alternativas y son de muy buen presente.

"Sporting Cristal, desde diciembre, inició la busqueda del reemplazante de Renato Solís ante la gravedad de su lesión. Primero hicieron contacto con Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, sin embargo la operación era complicada. Ahora, Carlos Grados asoma como alternativa", reveló el periodista Denilson Barrenechea. Confirmando de esta manera que el candidato es peruano.

Sporting Cristal en búsqueda de nuevo arquero | Vía Denilson Barrenechea

¿Qué lesión sufrió Renato Solís?

El arquero de Sporting Cristal sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. La lesión fue en diciembre, pero el futbolista se sometió a una operación a inicios del 2026. Su recuperación tardará entre 6 a 8 meses, es por eso la urgencia de la directiva celeste por encontrar un nuevo arquero para sumar a la plantilla.

Carlos Grados: la principal opción de Cristal

Pedro Díaz fue elegido como el mejor arquero de la Liga 1 2025, así que era muy dificíl que Cusco FC lo deje partir. Es por eso que Sporting Cristal movería sus fichas por uno de sus canteranos. Carlos Grados viene ser disputar la temporada 2025 con ADT y fue anunciado este 2026 como nuevo refuerzo de Deportivo Moquegua. Tendrían que pagar para que logre su desvinculación.