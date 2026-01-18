Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, da fuerte opinión sobre fichar al séptimo extranjero: "Calidad"

Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, sorprendió a todos al brindar unas declaraciones de lo que viene siendo la pretemporada del cuadro celeste. El elenco que dirige no consigue títulos hace 5 años, por lo que ahora tienen la exigencia de hacer bien las cosas para anhelar la alzada copa que le permitirá aumentar su palmarés a 21 estrellas.

En diálogo al canal "Cristal TV", el técnico brasileño dejó en claro que es mucho mejor trabajar con un plantel desde la etapa de pretemporada. Y es que sabe que él ingresó en un momento tenso de la institución, quien no encontraba un rumbo para poder pelear el Apertura, Clausura y mucho menos la fase de grupos de Copa Libertadores.

Ahora, muy aparte de la satisfacción de contar con un elenco que se prepara para la competencia, no fue ajeno a lo que acontece con las normativas de la Liga 1 2026. Justamente, uno de los aspectos fue la inclusión de los siete extranjeros para los clubes profesionales, el cual le generó una postura definitiva.

En primera instancia, indica que esta noticia afecta a los más jóvenes al no saber en qué proyectarse, así como lo que vendrá más adelante para la selección peruana. Y es que no hay un "recambio generacional", por lo que podría afectar por muchos años al balompié nacional. Por si fuera poco, aseguró que niegue apoyar esa medida, por lo que se quedará únicamente con los seis extranjeros.

"Números de extranjeros. Empieza a elevar. ¿Cuáles son las perspectivas de los jóvenes? ¿Qué clase de recambio generacional vamos a tener? ¿Qué jugador es influyente en el extranjero, peruano? ¿Le falta calidad al fútbol peruano? No. No es falta de calidad, es el contexto interno, que tiene que ver con organización, calidad, nivel competitivo", declaró Paulo Autuori.

(VIDEO: Cristal TV)

¿Cuándo es la presentación de Sporting Cristal?

Sporting Cristal tendrá su Tarde Celeste 26 el próximo domingo 25 de enero en el Estadio Alberto Gallardo. El cuadro celeste recibirá a Universidad Católica de Ecuador a partir de las 12:00 horas locales, por lo que ahí iniciará el evento de presentación de cada uno de los jugadores profesionales que buscarán pelear la estrella 21.