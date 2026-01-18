Delantero de club histórico de Liga 1 dio el batacazo fichando por San Lorenzo: "Contrato"

El mercado de pases sigue moviéndose con importantes fichajes donde los distintos clubes de la Liga 1 buscan concretar nuevos acuerdos y mantener a sus grandes figuras. En esa línea, se conoció que Melgar, equipo campeón nacional, acaba de recibir una mala noticia, luego de que una de sus grandes figuras asegurara su fichaje por San Lorenzo.

Delantero de club histórico de Liga 1 dio el batacazo fichando por San Lorenzo

El cuadro arequipeño busca destacar en la temporada 2026 de la Liga 1 y apuntar a consagrarse como campeón nacional. Sin embargo, acaba de sufrir un duro golpe en su planificación tras perder al volante Gregorio Rodríguez, quien cerró su incorporación rumbo a San Lorenzo.

La noticia fue revelada por el periodista César Luis Merlo, quien señaló que el delantero argentino llegará en condición de préstamo al ‘Ciclón’ tras su gran temporada, y que su contrato incluirá una cláusula para ejercer una opción de compra.

Gregorio Rodríguez deja Melgar y firma por San Lorenzo para el 2026.

"Gregorio Rodríguez es nuevo refuerzo de San Lorenzo. Melgar lo cede a préstamo por un año y con opción de compra. Mañana deja Perú para hacerse revisión médica y firmar su contrato", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Del mismo modo, el comunicador indicó que el jugador dejará el Perú este domingo para viajar a Argentina, pasar los exámenes médicos correspondientes y convertirse en el nuevo fichaje azulgrana.

Gregorio Rodríguez y su gran temporada en Melgar

Gregorio Rodríguez llegó a las filas del 'Dominó' para el 2025 y rápidamente se ganó un lugar entre los habituales del equipo, aunque su rol más el de un jugador revulsivo. El atacante de 26 años disputó 37 partidos en la temporada, sumando 1179 minutos en campo, y donde consiguió marcar 4 goles y dos asistencias.

Valor de mercado de Gregorio Rodríguez

Tras su fichaje por Melgar, Gregorio Rodríguez consiguió tener una gran valoración en el mercado de pases. Según Transfermarkt, el atacante argentino está cotizado en 500 mil euros, la cifra más alta de su carrera.