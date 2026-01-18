- Hoy:
Campeón con Universitario da el batacazo tras firmar por Mannucci este 2026: "Nuevo jugador"
¡Sorpresa! Futbolista campeón con Universitario acaba de acordar su fichaje por Mannucci para la temporada 2026. Trujillanos buscan el ascenso a la Liga 1.
Mannucci tiene como principal objetivo el ascenso a la Primera División la próxima temporada, y para ello, la directiva del elenco trujillano se viene potenciando con futbolistas que tienen experiencia en la Liga 1. Ahora un campeón con Universitario se convirtió en nuevo refuerzo del conjunto carlista.
PUEDES VER: Javier Rabanal se rindió en elogios ante ex Garcilaso que firmó por Universitario: "Me encanta"
Campeón con Universitario es nuevo fichaje de Mannucci este 2026
Nos referimos a Joaquín Aguirre. De acuerdo a la información que brindó el periodista Ruggieri Chacón en sus redes sociales, el jugador de 30 años se unirá al equipo liderado por Mario Viera luego de su etapa en UTC.
"El lateral izquierdo Joaquín Aguirre es nuevo jugador de Mannucci. Llega procedente de UTC de Cajamarca. Vínculo con el tricolor hasta el final de la temporada", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Joaquín Aguirre es nuevo fichaje de UTC esta temporada
¿Cómo le fue a Joaquín Aguirre con UTC el 2025?
El futbolista nacional llegará a Mannucci este año luego de un buen presente deportivo con el 'Gavilán del Norte'. Según los números, el ex Universitario de Deportes, brindó un gol y dio una asistencia en 25 partidos oficiales por la Liga 1 2025.
Joaquín Aguirre fue campeón con Universitario en el 2013
Joaquín Aguirre obtuvo el título nacional con la escuadra merengue en el 2013. Ángel Comizzo, exentrenador de la 'U' le dio algunos minutos a lo largo de la temporada tras ser una de las principales figuras en el Torneo de Reserva. Su salida del club se dio en enero de 2018.
¿En qué clubes ha jugado Joaquín Aguirre?
- Universitario de Deportes
- Sport Rosario
- Alianza Universidad
- Unión Huaral
- Carlos Stein
- Ayacucho FC
- Alianza Atlético
- Sport Huancayo
- UTC
