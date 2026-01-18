Sonó como flamante refuerzo de Universitario y ahora se luce con goles en histórico de Liga 1

Universitario de Deportes es uno de los clubes que más se ha movido en el mercado de fichajes con nuevos refuerzos, renovaciones y algunas salidas. Precisamente, uno de los jugadores que sonó para convertirse en su nueva incorporación acaba de convertirse en la gran figura en un club histórico y rival de los cremas en la Liga 1.

Sonó como refuerzo de Universitario y ahora se luce con goles en histórico de Liga 1

Pablo Erustes fue uno de los jugadores vinculados como posible gran fichaje de Universitario para esta temporada. El delantero venía demostrando sus cualidades en su último club y se perfilaba a ser el ‘9’ de los cremas; sin embargo, el interés no prosperó y terminó fichando por Melgar.

El atacante argentino se encuentra realizando la pretemporada con el cuadro arequipeño y recientemente tuvo acción en un amistoso ante CD Moquegua, donde se lució en la ofensiva y dejó en claro que buscará consolidarse como una de las figuras del equipo, convirtiendo dos goles que le dieron la victoria a su equipo, tal como anunció el club en sus redes.

Pablo Erustes se luce en la pretemporada de Melgar tras su fallido fichaje por Universitario.

De esta manera, Pablo Erustes apunta a convertirse en la gran estrella del ‘Dominó’ tras no concretar su llegada a Universitario y a ser uno de los protagonistas de la Liga 1 2026, pudiendo incluso convertirse en uno de los verdugos de los cremas esta temporada.

Pablo Erustes sonó para fichar con Universitario

El periodista deportivo Gustavo Peralta reveló en su momento que el nombre de Pablo Erustes fue sondeado en la dirección deportiva de Universitario, luego de que el jugador haya sido ofrecido por su agencia tras el final de la última temporada.

El delantero se convirtió en una de las opciones de los cremas, ante la salida de Jairo Vélez, aunque las negociaciones no prosperaron y el jugador terminó fichando por Melgar.

Valor de mercado de Pablo Erustes

De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en el mercado de pases, Pablo Erustes ostenta una importante cotización en el mercado con 400 mil euros, la cifra más alta que consiguió en su carrera deportiva.