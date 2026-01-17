Se confirmó la jugosa cifra que recibirá ADT por la venta de César Inga al Kansas City

Y finalmente, César Inga podrá cumplir el sueño de su vida al irse a jugar al extranjero. En Universitario habían confirmado que la intención era que se quede para disputar la temporada 2026, pero nada pudieron hacer ante las ofertas que llegaron del extranjero. Se habló de una propuesta de Italia, Inglaterra, pero la que terminaron aceptando fue la de Estados Unidos.

El lateral será nuevo refuerzo del Kansas City de la MLS y es cuestión de días para que parta rumbo a los Estados Unidos. Se habla de una operación que supera el millón y medio de dólares. No solo Universitario se verá beneficiado por la venta del futbolista, sino también ADT. El equipo tarmeño fue su anterior club y también le corresponde un monto de solidaridad respaldado por la FIFA.

Según Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo, en ADT se preparan para recibir el 10% del monto total de la transferencia más el monto por mecanismo de solidaridad. Al venderlo en 1.6 millones de dólares, más el concepto de la FIFA, el exequipo de César Inga cobraría 192 mil dólares.

Vía Marcelo Bee Sellares

¿Cómo le fue a César Inga en 2025?

No solo fue clave para que Universitario sea campeón, también fue figura con la camiseta de la Selección Peruana. Al parecer eso le abrió las puertas para tener su primera experiencia en el extranjero. El club crema está haciendo un gran negocio, pues cuando se lo compraron a ADT solo invirtieron la suma de 60 mil dólares.

César Inga en el Perú vs Chile

Este partido fue clave para que el lateral este en los ojos del mundo. En el amistoso FIFA destacó y hasta marcó un gran gol, esto fue en el debut de Manuel Barreto como DT. Aquel partido terminó en derrota por 2-1, pero muchos equipos empezaron a fijarse en César Inga. Al parecer Kansas City lo viene siguiendo desde hace mucho tiempo.