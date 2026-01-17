- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Se fue de Melgar y ahora remece el mercado de pases firmando por Barcelona: "Nuevo refuerzo"
Futbolista decidió no renovar contrato con Melgar, y sorpresivamente se convirtió en gran fichaje de Barcelona por toda la temporada 2026. ¿Quién será?
En medio del mercado de pases 2026, el jugador Tomás Martínez dejó las filas de Melgar de Arequipa, club donde permaneció durante las últimas tres temporadas, tras acordar su fichaje a Barcelona SC. Con ello, el talentoso mediocampista argentino tendrá su primera experiencia en el fútbol ecuatoriano.
PUEDES VER: Javier Rabanal se rindió en elogios ante ex Garcilaso que firmó por Universitario: "Me encanta"
Se fue de Melgar y ahora firmó contrato con Barcelona por todo el 2026
La noticia fue anunciada por el periodista César Luis Merlo a través de sus redes sociales, asimismo precisó que el también media punta decidió incorporarse al 'Ídolo del Astillero' por toda la temporada 2026.
"Tomás Martínez es nuevo refuerzo de Barcelona. Llega como agente libre después de un paso por Melgar y firma por un año", indicó el hombre de prensa en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Tomás Martínez es nuevo fichaje de Barcelona SC por todo el 2026
Tomás Martínez llegó a Ecuador para jugar por Barcelona SC
Según un video difundido por KCH Radio, Tomás Martínez fue captado en su llegada a Ecuador para unirse a 'Canario'. Sin embargo, el jugador de 30 años prefirió no brindar mayores detalles sobre su incorporación al equipo que ahora será dirigido por el estratega venezolano César Farías.
La campaña de Tomás Martínez en Melgar de Arequipa
El argentino defendió la camiseta del conjunto arequipeño desde el 2022 hasta 2025. En estos tres años, el mediocentro ofensivo registró oficialmente 116 encuentros por el torneo local y campeonatos internacionales, además, convirtió 20 anotaciones y brindó 19 asistencias de gol.
¿En qué clubes ha jugado Tomás Martínez?
- River Plate (Argentina)
- C.D. Tenerife (España)
- Defensa y Justicia (Argentina)
- S.C. Braga "B" (Portugal)
- S.C. Braga
- Houston Dynamo (Estados Unidos)
- Aldosivi (Argentina)
- F. B. C. Melgar (Perú)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90