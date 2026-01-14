0
Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey
Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata

Franco Zanelatto, ex Alianza Lima, confiesa por qué firmó por Melgar: "Club serio"

A pesar de su pasado en Alianza Lima, Franco Zanelatto pasó de página y ahora se muestra feliz por su nuevo inicio en la Liga 1 con Melgar.

Jasmin Huaman
Exjugador de Alianza Lima, Franco Zanelatto, revela su deseo de triunfar en Melgar.
Exjugador de Alianza Lima, Franco Zanelatto, revela su deseo de triunfar en Melgar. | Foto: Composición Líbero
Franco Zanelatto dejó Alianza Lima en busca de luchar por triunfar en el extranjero, pero lamentablemente, las cosas no se dieron como él hubiera querido. Tras su deslucida participación fuera de la Liga 1, paraguayo nacionalizado peruano, explica por qué decidió fichar por Melgar y elegirlo en su regreso al fútbol peruano.

A sus 25 años, Franco Zanelatto ha podido experimentar lo que es jugar en uno de los clubes con mayor reconocimiento en el Perú y aunque no destacó en su salida al extranjero, su regreso a la Liga 1 significaría su reivindicación.

Zanelatto, ex Alianza Lima, explica por qué fichó por Melgar

Franco Zanelatto estuvo en Alianza Lima en la temporada 2023 y 2024. Luego, para el 2025, firmó por O.F.I Creta, pero no destacó y en la presente temporada vistiendo los colores de Melgar y su primer gran reto será el partido ante Cienciano para seguir soñando con la Copa Sudamericana.

"Las referencias que tenía es que siempre supe que era un club serio, ordenado, con una idea de juego, un proyecto deportivo interesante. Eso fue lo que a mí me ilusionó al venir; el proyecto deportivo, el equipo que estamos armando, pelear por el campeonato y también pensando en la Sudamericana, en tratar de primero ganar el partido contra Cienciano y, paso a paso, ir cumpliendo los objetivos", señaló el ex Alianza Lima sobre el motivo de su regreso a la Liga 1.

(Video: Melgar TV)

Asimismo, Zanelatto también aseguró estar enfocado en ser protagonista este 2025, por lo que su foco está en consagrarse en el once titular. "Uno como delantero siempre quiere hacer goles, pero realmente pienso más en lo grupal", explicó.

¿Cuándo juega Melgar?

Melgar tiene programado un amistoso antes del inicio del Apertura de la Liga 1 2026. El cuadro arequipeño estará jugando contra Moquegua el 17 de enero desde las 16:00 horas.

