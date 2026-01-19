¡Cifra récord! El exorbitante monto que puede recibir Cristal por la venta de Maxloren Castro

Una nueva venta podría concretarse en el fútbol peruano y esta vez sería Sporting Cristal el gran protagonista. Es que en los últimos días surgió la información sobre un posible traspaso de Maxloren Castro a la MLS. Ahora, en Norteamérica han hablado sobre el monto en el que se cerraría la operación.

De acuerdo a la información de la cuenta Vancouver Insider, que recoge información de una radio local, es justamente el Vancouver Whitecaps el equipo que tiene más chances de incorporar al 'Orejas' de cara a la campaña 2026.

Además, el citado medio asegura que el monto por la operación sería de 2 millones de dólares, lo que convertiría a Castro en la venta más cara en la historia reciente de Cristal y a nivel absoluto solo sería superado por Ignácio Da Silva, que se fue a Fluminense a cambio de US$ 2,2 millones.

Maxloren Castro suena para llegar a Vancouver Whitecaps.

En caso se concrete su llegada al elenco canadiense, el extremo nacional compartiría equipo con su compatriota Kenji Cabrera y en el plantel también aparece Thomas Müller, campeón del mundo con Alemania y figura descollante en una época dorada del Bayern Múnich.

Recientemente se informó que otro de los clubes que está tras los pasos del jugador de 18 años es Los Ángeles FC, uno de los equipos más poderosos del fútbol de los Estados Unidos, que en su equipo cuenta con el coreano Heung-Min Son, con la exfigura de la Premier League y otrora estrella de Tottenham.

Maxloren Castro y sus números en Sporting Cristal

En 60 partidos desde su debut en 2024, Maxloren Castro suma 60 cotejos con Sporting Cristal y registra cuatro goles, además suma nueve asistencias. ¿Volverá a tener acción con la camiseta celeste antes de emigrar?