- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Sorpresa: Bryan Reyna dio inesperada noticia a hinchas tras sonar como fichaje de Alianza Lima
¡Atención! Desde Argentina, Bryan Reyna dio a conocer una importante noticia a los hinchas luego de ser voceado para regresar a Alianza Lima esta temporada.
En las últimas horas surgió el rumor sobre una posible vuelta del futbolista Bryan Reyna a Alianza Lima este 2026, tras no tener muchos minutos en su actual club Belgrano de Córdoba. Como se recuerda, el 'Picante' estaba dispuesto a regresar a la Liga 1, con el objetivo de ser protagonista, sin embargo, ahora desde Argentina se conoció una sorprendente noticia sobre el extremo peruano.
Bryan Reyna dio inesperada noticia a hinchas tras sonar como fichaje de Alianza Lima
Resulta que, mientras define su futuro esta temporada, el futbolista de 27 años participó de un segundo amistoso de pretemporada contra Estudiantes de Río Cuarto. El equipo que lidera Ricardo Zielinski goleó 3-0 al 'Celeste' con tanto de Reyna, quien volvió a marcar con el 'Pirata' luego de varios meses. El resto de anotaciones las marcaron Ramiro Hernandes, Francisco González en dos duelos de 50 minutos cada uno.
De acuerdo a la publicación que compartió Belgrano de Córdoba en su sitio web oficial, se observa como Bryan Reyna participa muy activamente de la pretemporada del cuadro argentino, e incluso intenta lucirse con una jugada ante sus rivales.
Bryan Reyna presente en segundo amistoso de pretemporada de Belgrano
Cabe mencionar que, el 'Picante ya había dado inicio a la pretemporada el pasado 9 de enero en el predio Armando Pérez, en donde su escuadra sostuvo un primer cotejo amistoso frente a Central Córdoba.
Belgrano informó el segundo amistoso de pretemporada ante Estudiantes de Río Cuarto
Por su parte, luego de este encuentro de práctica y según el cronograma, los dirigidos por Zielinski tendrán que partir rumbo a Buenos Aires para continuar con su planificación. Se tienen previstos dos nuevos amistosos contra Defensa y Justicia y Chacarita. Posteriormente, regresarán a Córdoba a fin de quedar listos para el debut en la Liga Profesional 2026 con Rosario Central.
Así alineó Belgrano en la goleada ante Estudiantes de Río Cuarto
Conoce el once que preparó el entrenador Ricardo Zielinski contra Estudiantes de Río Cuarto en su segundo compromiso.
- Matías Daniele; Agustín Falcón, Álvaro Ocampo, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Ramiro Hernandes, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli y Juan Velázquez; Bryan Reyna y Gonzalo Zelarayán.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90