- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Getafe
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- River Plate vs. I. Rivadavia
- Liga Peruana de Vóley
Día Mundial de la Audición este martes 3 de marzo: frases y mensajes para crear concientización
El sentido del oído es clave para todo ser humano, por lo que cuidar de él debería ser parte del día a día para lograr prevenir problemas a largo plazo.
Este martes 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Audición, fecha creada para generar conciencia en cada una de las personas y que puedan identificar la importancia de este sentido en el día a día, pero especialmente que sepan el cuidado clave que se le debe dar al oído.
PUEDES VER: Inicio de año escolar 2026: 50 frases motivadoras para compartir en WhatsApp por el regreso a clases
La audición conecta, pues nos da la oportunidad de disfrutar de la música, la naturaleza y además, sirve para alertarnos de las diferentes situaciones que suceden alrededor, por ello debería ser una prioridad tomarle atención meticulosa a la prevención para evitar tener problemas en un futuro.
La fecha se celebra cada 3 de marzo, ya que es una fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para promover la reflexión en la comunidad acerca de la importancia de la detección temprana de la pérdida auditiva e impulsar su protección.
Este 3 de marzo es el Día Mundial de la Audición / FOTO: Pinterest
10 frases cortas por el Día Mundial de la Audición
- Escuchar es vivir plenamente.
- Cuida tus oídos hoy y siempre.
- La audición es un regalo invaluable.
- Protege el sonido de tu vida.
- Oír bien es calidad de vida.
- Tu salud auditiva importa.
- Baja el volumen, sube el cuidado.
- Escuchar con atención también es salud.
- Prevenir es mejor que lamentar.
- Celebremos el poder de escuchar.
5 mensajes para conmemorar el Día Mundial de la Audición
- En el Día Mundial de la Audición recordamos la importancia de cuidar nuestra salud auditiva. La prevención y los chequeos oportunos pueden marcar la diferencia en nuestra calidad de vida.
- Hoy conmemoramos la importancia de escuchar y ser escuchados. Promovamos el acceso a la atención auditiva para todas las personas.
- El Día Mundial de la Audición nos invita a reflexionar sobre los hábitos que afectan nuestros oídos y a tomar medidas para protegerlos.
- Escuchar nos conecta con el mundo, con las personas que amamos y con nuestro entorno. Cuidar la audición es una responsabilidad compartida.
- En esta fecha especial, promovamos la detección temprana y el cuidado continuo del sentido del oído para garantizar bienestar a largo plazo.
El Día Mundial de la Audición se generó para crear conciencia / FOTO: Pinterest
15 recomendaciones para el cuidado del oído
- Evita escuchar música a volumen alto por periodos prolongados.
- El uso excesivo de audífonos puede dañar tu audición.
- Si sientes zumbidos frecuentes, consulta a un especialista.
- No introduzcas objetos en tus oídos.
- La exposición constante al ruido puede causar pérdida auditiva irreversible.
- Realiza chequeos auditivos periódicos.
- Protege tus oídos en ambientes ruidosos.
- Baja el volumen de tus dispositivos electrónicos.
- No ignores las señales de alerta como dolor o pérdida de audición.
- La pérdida auditiva puede prevenirse en muchos casos.
- Descansar del ruido también es necesario.
- Cuida la higiene de tus oídos sin prácticas riesgosas.
- Los niños también necesitan protección auditiva.
- El ruido laboral sin protección puede afectar tu salud.
- Actúa a tiempo para evitar daños permanentes.
5 frases para concientizar en el Día Mundial de la Audición
- La salud auditiva es parte esencial del bienestar integral.
- Escuchar bien nos permite comunicarnos y vivir mejor.
- La prevención auditiva es una inversión en tu futuro.
- Un pequeño cambio en tus hábitos puede proteger tu audición para siempre.
- Crear conciencia hoy es proteger la audición de mañana.
- Si quieres, puedo adaptarlos para campañas escolares, institucionales, centros de salud o redes sociales con tono más formal o más juvenil.
- 1
REVELAN nuevos chats que evidencian FUERTE reclamo de Adrián Villar a Francesca Montenegro: "Por qué mier..."
- 2
RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 28 de febrero: premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
- 3
Sinuano Día y Noche HOY, lunes 2 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90