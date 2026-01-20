Alianza Lima da el batacazo con nuevo fichaje para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Confirmado"

Tras terminar la pretemporada, Alianza Lima sigue pensando en los cambios que se deben hacer en el plantel y a poco de tener todo cerrado, se dio a conocer que el elenco blanquiazul tendría entre sus planes un fichaje extranjero que sacudirá el mercado de pases. El mercado de pases del fútbol peruano termina el 15 de marzo, fecha máxima para sumar refuerzos.

Alianza Lima volvió a Lima con dos derrotas y una victoria en la Serie Río de La Plata. Ahora, se enfocará al 100% en el inicio de la Liga 1, así como de superar el primer partido en la fase clasificatoria de la Copa Libertadores. Antes de ello, estarán celebrando la Noche Blanquiazul donde presentarán a todo el plantel.

Alianza Lima busca nuevo fichaje en el extranjero

Se dio a conocer que tras una reunión con la dirección deportiva de la institución blanquiazul, se habría tomado la decisión de contar con un refuerzo antes del cierre del mercado de pases. Este fichaje sería para mejorar el mediocampo de Alianza Lima, por lo que se está evaluando un volante central.

"Después de las reuniones, entre toda la parte que ve fútbol en Alianza y etcétera, van a ir por el séptimo extranjero y el séptimo extranjero va a ser un 6, confirmado. Ya están muy cerca; todavía no se ha filtrado el nombre, seguro durante el día. Dentro de traer a un 6, es claramente por cómo jugó con Colo Colo, con hasta dos volantes que habían sido usados de anclas por Pablo Guede", señaló Enrique de la Rosa durnate el programa 'Fútbol Champán'.

(Video: Fútbol Champán)

Asimismo, se está manejando la posibilidad de contar con Bryan Reyna para el inicio del campeonato. El jugador está actualmente en Belgrano de Córdoboa y no tuvo los minutos que hubiera deseado en el campo de juego. El ex Alianza Lima estaría a la espera del llamado del club que fue parte hace unos años.