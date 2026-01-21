Fecha confirmada de la llegada de Lionel Messi e Inter Miami al Perú para jugar contra Alianza Lima

Alianza Lima alista su partido de pretemporada ante Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva. El elenco de la 'Pulga' ultima sus detalles para viajar a Lima y miles de hinchas esperan la llegada del argentino para recibirlo de gran manera en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

PUEDES VER: Se confirmó que Alianza Lima enfrentará a LDU en destacado partido internacional en Matute

Fecha confirmada de la llegada de Lionel Messi e Inter Miami a Lima

Desde Estados Unidos, el periodista José Armando de Deportes Total y AFP reveló que la delegación de Inter Miami viajará a Lima este viernes 23 de enero. Se estima que el elenco norteamericano llegue en horas de la noche para su hospedaje en el hotel de concentración.

Posterior a ello, el equipo afrontará su amistoso ante Alianza Lima en Matute, y el mismo sábado tomarán su avión de regreso a Estados Unidos. Una visita breve del equipo de Inter Miami, quien inicia su gira de pretemporada en busca de hacer una gran campaña en la MLS 2026.

"Inter Miami viajará el viernes a Lima, Perú. Enfrentarán a Alianza Lima el sábado y viajarán después del partido de regreso a Estados Unidos", informó el periodista a través de su cuenta oficial de 'X'.

DT de Inter Miami habló previo al partido ante Alianza Lima

"Es importante poder enfrentarlos. Sobre Alianza Lima, hemos estado viendo los partidos de pretemporada que ha tenido. Entrenador nuevo que conocemos. Jugadores de jerarquía. A mí no me genera demasiado porque no comparto cancha. Alianza Lima es un equipo importante en Perú y Sudamérica, y para nosotros es lindo poder viajar", declaró Javier Mascherano, DT de Inter Miami.

(VIDEO: Jax Latin Media)

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi?

El partido entre Alianza Lima vs Inter Miami por la "Noche Blanquiazul 2026" se jugará el sábado 24 de enero a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT) en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. La transmisión de estos 90 minutos se verá por Latina y L1 MAX.