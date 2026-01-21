Sebastián Rodríguez se ganó un lugar en el recuerdo de la hinchada de Alianza Lima gracias a su gran rendimiento en la temporada 2024, donde se consolidó como una de las figuras del plantel. Tras su paso por la Universidad de Chile, el volante quedó en condición de jugador libre y acaba de remecer el mercado de pases tras ser anunciado como flamante fichaje de mítico club..

Sebastián Rodríguez, exvolante de Alianza Lima, sorprende al ser anunciado en mítico club

Luego de haber acordado su rescisión de contrato con la U de Chile, el popular 'Bigote' estaba buscando un nuevo destino para continuar su carrera y hubieron varios equipos interesados en contar con sus servicios. No obstante, Danubio FC ganó la pulseada y concretó el regreso del jugador.

Mediante sus canales oficiales, el cuadro uruguayo anunció por todo lo alto la llegada de Sebastián Rodríguez, jugador que salió de sus canteras. El mediocentro ya luce la camiseta del club que lo vio nacer y tendrá contrato por toda la temporada.

Sebastián Rodríguez vuelve al fútbol uruguayo para jugar en Danubio FC.

"Volver a empezar. Sebastián Rodríguez es nuevo jugador de nuestro club de cara a la temporada 2026. ¡Bienvenido, Seba!", fue el mensaje que compartió el club haciendo oficial la llegada del destacado volante.

Sebastián Rodríguez y su paso por Alianza Lima

Sebastián Rodríguez fue una pieza vital en el mediocampo de Alianza Lima durante la temporada 2024, destacando como el máximo asistidor del equipo. Aunque tenía contrato para 2025, llegó a un acuerdo con el club para rescindirlo y volver al extranjero. En sus registros dejó un saldo de 38 partido, donde consiguió convertir 2 goles y 9 asistencias.

¿En qué clubes jugó Sebastián Rodríguez?