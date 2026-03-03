Alianza Lima jugará su próximo partido en Andahuaylas y sorprende a sus hinchas

En pleno 2026, y con los hinchas buscando el título de la Liga 1 2026, Alianza Lima sorprendió comunicando que su siguiente partido será oficialmente en la ciudad de Andahuaylas. Esto causó asombro en sus aficionados que estaban totalmente concentrados en lo que pueda hacer el plantel de Pablo Guede en la fecha número 6 del Torneo Apertura del Perú.

Como sabemos, el pueblo de La Victoria únicamente tiene ojos para lo que viene haciendo su equipo masculino, pero lo cierto es que la institución deportiva también quiere cumplir con sus objetivos en todas sus disciplinas, como en la Liga Femenina o la Liga Peruana de Vóley. En ese sentido, el cuadro de las bicampeonas del fútbol peruano jugará un emocionante partido este sábado 7 de marzo.

Según Alianza Lima Femenino en su cuenta oficial de 'X', el conjunto de Matute protagonizará un partido amistoso de presentación en el Estadio Talavera y ante el recién ascendido Atlético Andahuaylas. "Nuestras bicampeonas estarán presentes en la Tarde de las Guerreras. ¡Nos vemos pronto, Andahuaylas!", indicó el elenco blanquiazul en redes sociales.

Alianza Lima y su nuevo partido amistoso.

El emocionante partido de pretemporada será este sábado a las 14.00 horas de Perú y todavía no se ha confirmado si habrá transmisión alguna. Este compromiso de pretemporada servirá como termómetro para medir el rendimiento de las aliancistas en su objetivo por salir tricampeonas de la Liga Femenina de Fútbol.

¿Cuándo empieza la Liga Femenina 2026?

La Liga Femenina 2026 iniciará el próximo 14 de marzo y contará con Torneo Apertura y Clausura. Ambas competiciones tendrán 11 fechas cada una y después habrá una fase final. Según el reglamento, si un club se hace con ambos certámenes se alzará automáticamente campeón nacional, pero de lo contrario se deberán jugar dos partidos definitorios por el título.