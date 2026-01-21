Alianza Lima hace anuncio que remece las redes previo a la Noche Blanquiazul: "Es..."

Dentro de poco se llevará a cabo la Noche Blanquiazul 2026, donde Alianza Lima presentará a su plantel de forma oficial frente a todos sus hinchas en el Estadio Alejandro Villanueva. Previo a este importante evento, el club de La Victoria sorprendió a todos sus hinchas con un fuerte anuncio que remeció las redes sociales. ¿De qué se trata?

"Crecer es sostener", precisó el conjunto que tiene como director técnico a Pablo Guede, y que en esta semana dio de qué hablar gracias a su victoria 3-2 sobre Colo Colo en la Serie Río de La Plata. Este mensaje tiene un fin, y es que los íntimos destacaron su enorme crecimiento en las redes sociales a lo largo de los últimos meses.

Resulta que Alianza Lima llegó a los 200 mil suscriptores en su cuenta oficial de YouTube, la cual tiene el mismo nombre del club. Esta meta significa mucho para los blanquiazules y por ello decidieron compartir su emoción con todos sus hinchas. Recordemos que en esta plataforma los de Matute suelen subir videos de entrevistas o diversas cosas relacionadas con la institución deportiva.

Alianza Lima llegó a los 200k en YouTube.

Como sabemos, el elenco de La Victoria es uno de los dos clubes peruanos, junto a Universitario de Deportes, que más seguidores tiene en sus diferentes plataformas sociales. Por ello, constantemente el elenco de Franco Navarro analiza y despliega campañas de marketing para seguir aumentando su número de hinchas.

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul 2026?

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami de Lionel Messi será este sábado 24 de enero en Matute, desde las 20.00 horas de todo el Perú. Asimismo, la transmisión del encuentro amistoso será mediante la señal de Latina y L1 MAX en el territorio nacional. Por último, en el diario Líbero te brindaremos todos los detalles y el minuto a minuto lleno de incidencias.