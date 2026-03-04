Convocatoria laboral en Lima con sueldos de S/ 2,000: revisa los puestos de trabajo y requisitos

La Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), abrió una nueva convocatoria de trabajo para los puestos de albañiles, personal para áreas verdes y de limpieza. ¿Te interesa conocer cuáles son los requisitos? Te brindamos toda la información que debes saber.

Convocatoria para albañiles

EMAPE está en busca de albañiles que realicen trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana de la capital peruana. Se precisa que el sueldo es de S/ 2.000, se designará horario rotativo y los interesados deben enviar su CV al siguiente número: 904 871 919.

CV documentado. Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses).

Ficha RUC.

Constancia del RNP.

Copia de DNI legible.

Certijoven o certiadulto.

Secundaria completa.

No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales.

EMAPE abre nueva convocatoria laboral en Lima.

Convocatoria de personal para áreas verdes

Se lanzó una convocatoria laboral solicitando personal para el área de mantenimiento de espacios verdes, conservación y cuidado de las vías metropolitanas. Los interesados pueden enviar su CV al siguiente número: 915 391 189 y revisar los requisitos:

Convocatoria de personal de limpieza

EMAPE está solicitando personal de limpieza para el mantenimiento de las vías metropolitana y los interesados en el puesto pueden enviar su curriculum vitae el número: 915 391 189.