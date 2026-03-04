- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Carabobo vs Cristal
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga Peruana de Vóley
Convocatoria laboral en Lima con sueldos de S/ 2,000: revisa los puestos de trabajo y requisitos
Se abrió una nueva convocatoria laboral en Lima para que los interesados puedan postular a una de las vacantes disponibles que ofrece la municipalidad.
La Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), abrió una nueva convocatoria de trabajo para los puestos de albañiles, personal para áreas verdes y de limpieza. ¿Te interesa conocer cuáles son los requisitos? Te brindamos toda la información que debes saber.
PUEDES VER: ¡CONFIRMADO! Anuncian cambio de sentido vehicular en la Panamericana por Semana Santa 2026 en Lima
Convocatoria para albañiles
EMAPE está en busca de albañiles que realicen trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana de la capital peruana. Se precisa que el sueldo es de S/ 2.000, se designará horario rotativo y los interesados deben enviar su CV al siguiente número: 904 871 919.
- CV documentado. Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses).
- Ficha RUC.
- Constancia del RNP.
- Copia de DNI legible.
- Certijoven o certiadulto.
- Secundaria completa.
- No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales.
EMAPE abre nueva convocatoria laboral en Lima.
Convocatoria de personal para áreas verdes
Se lanzó una convocatoria laboral solicitando personal para el área de mantenimiento de espacios verdes, conservación y cuidado de las vías metropolitanas. Los interesados pueden enviar su CV al siguiente número: 915 391 189 y revisar los requisitos:
- CV documentado. Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses).
- Ficha RUC.
- Constancia del RNP.
- Copia de DNI legible.
- Certijoven o certiadulto.
- Secundaria completa.
- No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales.
Convocatoria de personal de limpieza
EMAPE está solicitando personal de limpieza para el mantenimiento de las vías metropolitana y los interesados en el puesto pueden enviar su curriculum vitae el número: 915 391 189.
- CV documentado. Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses).
- Ficha RUC.
- Constancia del RNP.
- Copia de DNI legible.
- Certijoven o certiadulto.
- Secundaria completa.
- No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales.
- 1
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del jueves 5 de marzo y cuáles serán los puntos de concentración?
- 2
¿Se confirmó paro de transportistas para este 5 de marzo? Esto es LO ÚLTIMO que se sabe tras anuncio de marcha
- 3
¿Se cancelan las clases en colegios privados este jueves 5 de marzo por paro de transportistas? Lo último que se sabe
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90