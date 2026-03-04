0
Convocatoria laboral en Lima con sueldos de S/ 2,000: revisa los puestos de trabajo y requisitos

Se abrió una nueva convocatoria laboral en Lima para que los interesados puedan postular a una de las vacantes disponibles que ofrece la municipalidad.

Conoce los requisitos y más detalles sobre los puestos de trabajo de la convocatoria laboral en Lima.
La Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), abrió una nueva convocatoria de trabajo para los puestos de albañiles, personal para áreas verdes y de limpieza. ¿Te interesa conocer cuáles son los requisitos? Te brindamos toda la información que debes saber.

Convocatoria para albañiles

EMAPE está en busca de albañiles que realicen trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana de la capital peruana. Se precisa que el sueldo es de S/ 2.000, se designará horario rotativo y los interesados deben enviar su CV al siguiente número: 904 871 919.

  • CV documentado. Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses).
  • Ficha RUC.
  • Constancia del RNP.
  • Copia de DNI legible.
  • Certijoven o certiadulto.
  • Secundaria completa.
  • No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales.
convocatoria laboral

EMAPE abre nueva convocatoria laboral en Lima.

Convocatoria de personal para áreas verdes

Se lanzó una convocatoria laboral solicitando personal para el área de mantenimiento de espacios verdes, conservación y cuidado de las vías metropolitanas. Los interesados pueden enviar su CV al siguiente número: 915 391 189 y revisar los requisitos:

  • CV documentado. Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses).
  • Ficha RUC.
  • Constancia del RNP.
  • Copia de DNI legible.
  • Certijoven o certiadulto.
  • Secundaria completa.
  • No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales.

Convocatoria de personal de limpieza

EMAPE está solicitando personal de limpieza para el mantenimiento de las vías metropolitana y los interesados en el puesto pueden enviar su curriculum vitae el número: 915 391 189.

  • CV documentado. Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses).
  • Ficha RUC.
  • Constancia del RNP.
  • Copia de DNI legible.
  • Certijoven o certiadulto.
  • Secundaria completa.
  • No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales.
