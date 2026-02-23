0

Municipalidad de San Martín de Porres abre convocatoria laboral el 24 de febrero: estas son las vacantes disponibles

Los vecinos de San Martín de Porres tienen una nueva oferta laboral disponible para este martes. ¡Revisa en qué consiste y prepárate para postular!

Daniela Alvarado
Convocatoria laboral para el distrito de San Martín de Porres
Convocatoria laboral para el distrito de San Martín de Porres | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

¿En busca de nuevo empleo? La Municipalidad de San Martín de Porres trae una excelente noticia para todos los vecinos del distrito, pues se acaba de confirmar el anuncio de una nueva convocatoria laboral para todos los interesados que apliquen a cualquiera de los cuatro puestos vacantes.

Culminan obra en la avenida Brasil y ahora luce con pistas remodeladas y nueva señalización.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima realiza remodelación integral de importante avenida: vecinos de 5 distritos se benefician

La comuna utilizó sus redes sociales para informar a la población acerca de la reciente oportunidad que se está ofreciendo para ser parte del equipo de Marathon, la empresa dedicada a la fabricación, importación, distribución y comercialización al por menor y mayor de artículos, calzado y ropa deportiva.

El afiche de aviso a los ciudadanos que se publicó en la cuenta de Facebook oficial de la entidad municipal, resalta que la convocatoria solo estará disponible por este martes 24 de febrero y aquellos que quieran realizar el proceso de postulación podrán acudir desde las 09:00 a.m. con la documentación requerida.

Vacantes disponibles en convocatoria

  • Asistente de reparto
  • Chofer A2B
  • Auxiliar de almacén
  • Apiladoristas

Horario y lugar para postulación

Los datos de la convocatoria señalan que el evento iniciará a las 09:00 a.m. y se extenderá hasta las 11:00 a.m. El lugar al que se debe acudir es el Auditorio Municipal, ubicado en la Avenida Alfredo Mendiola 169- Tercer piso.

San Martín de Porres

Convocatoria laboral para Marathon será este 24 de febrero / FOTO: Municipalidad de San Martín de Porres

¿Qué documentos se necesitan para la convocatoria?

Lo único que se ha solicitado para ser parte del proceso de admisión a los cargos ofertados, es el Documento Nacional de Identidad (DNI) y asimismo, el CV.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Cronograma ONP de marzo 2026: consulta las fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

  2. Resultados Beca 18 2026: ¿Cuándo se publicará la lista de preseleccionados del Pronabec?

  3. Consulta con DNI tu local de votación para las Elecciones Generales 2026: ¿Ya se habilitó el LINK oficial?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano