Municipalidad de San Martín de Porres abre convocatoria laboral el 24 de febrero: estas son las vacantes disponibles

¿En busca de nuevo empleo? La Municipalidad de San Martín de Porres trae una excelente noticia para todos los vecinos del distrito, pues se acaba de confirmar el anuncio de una nueva convocatoria laboral para todos los interesados que apliquen a cualquiera de los cuatro puestos vacantes.

La comuna utilizó sus redes sociales para informar a la población acerca de la reciente oportunidad que se está ofreciendo para ser parte del equipo de Marathon, la empresa dedicada a la fabricación, importación, distribución y comercialización al por menor y mayor de artículos, calzado y ropa deportiva.

El afiche de aviso a los ciudadanos que se publicó en la cuenta de Facebook oficial de la entidad municipal, resalta que la convocatoria solo estará disponible por este martes 24 de febrero y aquellos que quieran realizar el proceso de postulación podrán acudir desde las 09:00 a.m. con la documentación requerida.

Vacantes disponibles en convocatoria

Asistente de reparto

Chofer A2B

Auxiliar de almacén

Apiladoristas

Horario y lugar para postulación

Los datos de la convocatoria señalan que el evento iniciará a las 09:00 a.m. y se extenderá hasta las 11:00 a.m. El lugar al que se debe acudir es el Auditorio Municipal, ubicado en la Avenida Alfredo Mendiola 169- Tercer piso.

Convocatoria laboral para Marathon será este 24 de febrero / FOTO: Municipalidad de San Martín de Porres

¿Qué documentos se necesitan para la convocatoria?

Lo único que se ha solicitado para ser parte del proceso de admisión a los cargos ofertados, es el Documento Nacional de Identidad (DNI) y asimismo, el CV.