Municipalidad de Lima lanza convocatorias de trabajo solo con secundaria completa: ofrece sueldo de hasta S/3,000

La Municipalidad de Lima y EMAPE abren convocatorias de trabajo para diversos áreas. Conoce los requisitos para postular y ganar sueldo de hasta 3,000 soles.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Lima y EMAPE están en busca de trabajadores para diversas áreas.
La Municipalidad de Lima y EMAPE están en busca de trabajadores para diversas áreas. | Imagen: EMAPE
Si estás en busca de una nueva oportunidad laboral, es importante que sepas que la Municipalidad de Lima y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) lanzaron interesantes convocatorias de trabajo para ciudadanos con secundaria completa, ofreciendo sueldos de hasta 3,000 soles.

Convocatoria de conductores con licencias A3B y A3C

Mediante las redes sociales, EMAPE informó que está solicitando conductores con licencias A3B y A3C para operar en la Panamericana Norte y Panamericana Sur. Además, se precisó que la disponibilidad es inmediata, el salario de 3,000 soles y quienes estén interesados pueden enviar su CV al número 921519874.

  • CV documentado
  • Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses)
  • Ficha RUC
  • Constancia del RNP
  • Copia legible de DNI
  • Copia legible de licencia EMAPI de conducir A3B y A3C
  • No registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales
  • Secundaria completa.
Convocatoria de conductores con sueldo de hasta S/3.000.

Convocatoria de conductores con licencia A2B

Asimismo, se está solicitando conductores con licencia A2B para trabajar en la Panamericana Norte y Panamericana Sur con un sueldo de S/2.500. Entre los requisitos se establece que los postulantes deben tener secundaria completa, certificado laboral, entre otros. El número para obtener más información y enviar tu CV es 939 561 906.

  • CV documentado
  • Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses)
  • Ficha RUC
  • Constancia del RNP
  • Suspención de 4ta categoría
  • Copia legible de DNI
  • Copia legible de licencia de conducir A2B
  • No registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales
  • Secundaria completa

Convocatoria de personal de limpieza

EMAPE está en busca de personal de limpieza para el mantenimiento de la autopista Ramiro Prialé y la Panamericana Norte y Sur. La remuneración varía, para el turno noche corresponde S/2.500 y para el turno mañana, S/2.000. Los interesados pueden enviar CV a los siguientes números: 934 086 473 / 997 822 150.

  • CV documentado
  • Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses)
  • Ficha RUC
  • Constancia del RNP
  • Copia de DNI legible
  • Certijoven o certiadulto
  • Secundaria completa
  • No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

