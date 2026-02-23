Municipalidad de Lima lanza convocatorias de trabajo solo con secundaria completa: ofrece sueldo de hasta S/3,000

Si estás en busca de una nueva oportunidad laboral, es importante que sepas que la Municipalidad de Lima y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) lanzaron interesantes convocatorias de trabajo para ciudadanos con secundaria completa, ofreciendo sueldos de hasta 3,000 soles.

Convocatoria de conductores con licencias A3B y A3C

Mediante las redes sociales, EMAPE informó que está solicitando conductores con licencias A3B y A3C para operar en la Panamericana Norte y Panamericana Sur. Además, se precisó que la disponibilidad es inmediata, el salario de 3,000 soles y quienes estén interesados pueden enviar su CV al número 921519874.

CV documentado

Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses)

Ficha RUC

Constancia del RNP

Copia legible de DNI

Copia legible de licencia EMAPI de conducir A3B y A3C

No registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales

Secundaria completa.

Convocatoria de conductores con sueldo de hasta S/3.000.

Convocatoria de conductores con licencia A2B

Asimismo, se está solicitando conductores con licencia A2B para trabajar en la Panamericana Norte y Panamericana Sur con un sueldo de S/2.500. Entre los requisitos se establece que los postulantes deben tener secundaria completa, certificado laboral, entre otros. El número para obtener más información y enviar tu CV es 939 561 906.

CV documentado

Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses)

Ficha RUC

Constancia del RNP

Suspención de 4ta categoría

Copia legible de DNI

Copia legible de licencia de conducir A2B

No registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales

Secundaria completa

Convocatoria de personal de limpieza

EMAPE está en busca de personal de limpieza para el mantenimiento de la autopista Ramiro Prialé y la Panamericana Norte y Sur. La remuneración varía, para el turno noche corresponde S/2.500 y para el turno mañana, S/2.000. Los interesados pueden enviar CV a los siguientes números: 934 086 473 / 997 822 150.