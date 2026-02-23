Municipalidad de Lima lanza convocatorias de trabajo solo con secundaria completa: ofrece sueldo de hasta S/3,000
La Municipalidad de Lima y EMAPE abren convocatorias de trabajo para diversos áreas. Conoce los requisitos para postular y ganar sueldo de hasta 3,000 soles.
Si estás en busca de una nueva oportunidad laboral, es importante que sepas que la Municipalidad de Lima y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) lanzaron interesantes convocatorias de trabajo para ciudadanos con secundaria completa, ofreciendo sueldos de hasta 3,000 soles.
Convocatoria de conductores con licencias A3B y A3C
Mediante las redes sociales, EMAPE informó que está solicitando conductores con licencias A3B y A3C para operar en la Panamericana Norte y Panamericana Sur. Además, se precisó que la disponibilidad es inmediata, el salario de 3,000 soles y quienes estén interesados pueden enviar su CV al número 921519874.
- CV documentado
- Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses)
- Ficha RUC
- Constancia del RNP
- Copia legible de DNI
- Copia legible de licencia EMAPI de conducir A3B y A3C
- No registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales
- Secundaria completa.
Convocatoria de conductores con sueldo de hasta S/3.000.
Convocatoria de conductores con licencia A2B
Asimismo, se está solicitando conductores con licencia A2B para trabajar en la Panamericana Norte y Panamericana Sur con un sueldo de S/2.500. Entre los requisitos se establece que los postulantes deben tener secundaria completa, certificado laboral, entre otros. El número para obtener más información y enviar tu CV es 939 561 906.
- CV documentado
- Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses)
- Ficha RUC
- Constancia del RNP
- Suspención de 4ta categoría
- Copia legible de DNI
- Copia legible de licencia de conducir A2B
- No registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales
- Secundaria completa
Convocatoria de personal de limpieza
EMAPE está en busca de personal de limpieza para el mantenimiento de la autopista Ramiro Prialé y la Panamericana Norte y Sur. La remuneración varía, para el turno noche corresponde S/2.500 y para el turno mañana, S/2.000. Los interesados pueden enviar CV a los siguientes números: 934 086 473 / 997 822 150.
- CV documentado
- Certificado de trabajo (experiencia mínima: 6 meses)
- Ficha RUC
- Constancia del RNP
- Copia de DNI legible
- Certijoven o certiadulto
- Secundaria completa
- No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales
