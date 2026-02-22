Nueva convocatoria laboral en Villa María del Triunfo: requisitos y cómo postular a la vacante

¿En busca de un nuevo empleo? La Municipalidad de Villa María del Triunfo confirmó que los ciudadanos podrán acceder a un puesto recién ofertado en el que se les dará la oportunidad de desarrollar sus habilidades de acuerdo a los requerimientos que se están buscando.

A través de las redes sociales, los usuarios que siguen de cerca cada actualización en el distrito, se enteraron de la convocatoria laboral que han anunciado las autoridades, en la cual se especifica que hay una vacante libre para el cargo de Defensor/a responsable de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA).

De esta manera, muchos se interesaron en postular al puesto, por lo que es necesario conocer que solo se aceptarán solicitudes hasta el próximo 24 de febrero y AQUÍ te indicaremos toda la información que debes tener en cuenta desde los requisitos por cumplir.

Convocatoria laboral será hasta el 24 de febrero / FOTO: Municipalidad de Villa María del Triunfo

Fecha y horario de postulación

Podrás presentar la documentación para aspirar al cargo desde el 20 hasta 24 de febrero en el horario que comprende a partir de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.

¿Cómo es la entrega de documentos para la convocatoria?

Se puede presentar la postulación en Mesa de Partes del Palacio Municipal o a través de la página web que es la siguiente: https://apptramitevirtual.munivmt.gob.pe

Requisitos para convocatoria laboral