0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Vóley

Nueva convocatoria laboral en Villa María del Triunfo: requisitos y cómo postular a la vacante

Vecinos de Villa María del Triunfo recibieron la buena noticia de una nueva convocatoria de empleo para puesto dentro de la entidad municipal.

Daniela Alvarado
Villa María del Triunfo anuncia convocatoria laboral para ciudadanos
Villa María del Triunfo anuncia convocatoria laboral para ciudadanos | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
¿En busca de un nuevo empleo? La Municipalidad de Villa María del Triunfo confirmó que los ciudadanos podrán acceder a un puesto recién ofertado en el que se les dará la oportunidad de desarrollar sus habilidades de acuerdo a los requerimientos que se están buscando.

A través de las redes sociales, los usuarios que siguen de cerca cada actualización en el distrito, se enteraron de la convocatoria laboral que han anunciado las autoridades, en la cual se especifica que hay una vacante libre para el cargo de Defensor/a responsable de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA).

De esta manera, muchos se interesaron en postular al puesto, por lo que es necesario conocer que solo se aceptarán solicitudes hasta el próximo 24 de febrero y AQUÍ te indicaremos toda la información que debes tener en cuenta desde los requisitos por cumplir.

Municipalidad de Villa María del Triunfo

Convocatoria laboral será hasta el 24 de febrero / FOTO: Municipalidad de Villa María del Triunfo

Fecha y horario de postulación

Podrás presentar la documentación para aspirar al cargo desde el 20 hasta 24 de febrero en el horario que comprende a partir de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.

¿Cómo es la entrega de documentos para la convocatoria?

Se puede presentar la postulación en Mesa de Partes del Palacio Municipal o a través de la página web que es la siguiente: https://apptramitevirtual.munivmt.gob.pe

Requisitos para convocatoria laboral

  • Abogado/a colegiado/a y habilitado/a
  • Experiencia general mínima de 2 años en el sector público
  • Conocimiento en Gestión Pública, Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo
  • Conocimiento en funciones de la DEMUNA y riesgo de desprotección familiar
  • Especialización en Derecho de Familia
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

