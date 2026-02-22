- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Barcelona vs Levante
- Vélez vs River Plate
- Alianza Lima vs San Martín
- Sesi vs Osasco
- Tabla Liga 1
Senamhi emite ALERTA EXTREMA por altas temperaturas en la costa peruana desde este lunes 23 de febrero
Algunas de las regiones del Perú, serán afectadas mucho más con el incremento de las temperaturas desde este comienzo de semana.
El verano parece intensificarse cada vez más en este 2026. Durante esta última semana del mes de febrero, las temperaturas irán en aumento, generando que la sensación de bochorno sea aún más intensa para muchas zonas del país que llegarán hasta a 37°.
PUEDES VER: Corte de agua este lunes 23 de febrero: horarios y zonas de la suspensión, según Sedapal
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha confirmado la emisión de ALERTA ROJA para algunos sectores de la costa, la cual está prevista a partir del lunes 23 hasta el miércoles 25 de febrero.
El fenómeno afectará varias regiones del litoral y estará acompañado de elevada radiación ultravioleta, ráfagas de viento y sensación de bochorno.
Regiones afectadas por altas temperaturas
- Áncash
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Callao
- Ica
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Moquegua
- Tacna
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90