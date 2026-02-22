0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
Senamhi emite ALERTA EXTREMA por altas temperaturas en la costa peruana desde este lunes 23 de febrero

Algunas de las regiones del Perú, serán afectadas mucho más con el incremento de las temperaturas desde este comienzo de semana.

Daniela Alvarado
Calor extremo desde este 23 de febrero de 2026, según Senamhi
Calor extremo desde este 23 de febrero de 2026, según Senamhi
El verano parece intensificarse cada vez más en este 2026. Durante esta última semana del mes de febrero, las temperaturas irán en aumento, generando que la sensación de bochorno sea aún más intensa para muchas zonas del país que llegarán hasta a 37°.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha confirmado la emisión de ALERTA ROJA para algunos sectores de la costa, la cual está prevista a partir del lunes 23 hasta el miércoles 25 de febrero.

El fenómeno afectará varias regiones del litoral y estará acompañado de elevada radiación ultravioleta, ráfagas de viento y sensación de bochorno.

Regiones afectadas por altas temperaturas

  • Áncash
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Callao
  • Ica
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Moquegua
  • Tacna
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

