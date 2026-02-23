¿Qué pasa si Sporting Cristal empata con 2 de Mayo? Así definen al clasificado en la Libertadores

Sporting Cristal y 2 de Mayo protagonizarán un emocionante encuentro por el choque de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. En el compromiso de ida, los celestes rescataron un empate sobre el final pese a que jugaron con 10 hombres gran parte del duelo; por lo que muchos hinchas rimenses se preguntan cómo se desarrollará la clasificación a la tercera fase del torneo internacional.

¿Qué pasa si Sporting Cristal empata con 2 de Mayo? Así se define el clasificado

En el caso de que Sporting Cristal y 2 de Mayo vuelvan a igualar en los 90 minutos, de acuerdo al reglamento de Conmebol, la definición se definirá desde los 12 pasos.

Si es que los dirigidos por Paulo Autuori ganan por cualquier marcador, avanzarán de manera directa; lo mismo sucede con el Gallo Norteño, pues el marcador de la ida acabó igualado.

Cristal y 2 de Mayo empataron en la ida. Foto: AFP

¿Cómo jugará Sporting Cristal ante 2 de Mayo? Posible alineación de los rimenses

De acuerdo a las recientes informaciones, todo apunta a que no habrá muchas variaciones en el equipo rimense. La duda está en si Catriel Cabellos arrancará en lugar de Martín Távara, pues, pese a que no jugó ante Universitario, sí fue titular en los anteriores choques. Después, Felipe Vizeu será el delantero en lugar del expulsado Luis Ibérico.

Este es el posible once de Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Catriel Cabellos o Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El choque entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 irá por la señal internacional de de ESPN para toda Latinoamérica. De la misma manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en la app de Disney Plus, DGO y Movistar Play.