Miguel Silveira, flamante fichaje de Universitario, confesó por qué no jugaba en Japón

Miguel Silveira es una de las nuevas contrataciones de Universitario de Deportes para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Con 22 años, el nacido en Vila Velha apunta a ser protagonista en el mediocampo merengue, tras ser considerado la 'joya' brasileña. Precisamente, luego de su arribo a Ate, la joven figura se pronunció categóricamente.

Miguel Silveira contó por qué tuvo poca continuidad en Japón

Mediante una reciente entrevista, Silveira se refirió a la muy poca continuidad que tuvo en Albirex Niigata de Japón el 2025, y precisó que todo se debió a una decisión técnica. A su vez, se mostró respetuoso de esta medida, y dejó en claro que priorizó seguir teniendo actividad física por su cuenta.

"Creo que solo influyó la forma en que los japoneses manejan el fútbol y sus decisiones. En lo personal, me sentía bien y me mantenía entrenando siempre", manifestó el volante.

Por otro lado, sobre su fichaje por el actual tricampeón del fútbol peruano, el mediocentro ofensivo afirmó que es un lindo reto para seguir creciendo profesionalmente. "Es una oportunidad muy grande y muy buena para mí. Creo que no hay un mejor lugar que este para mi club en este momento", agregó.

Miguel Silveira tuvo su primer entrenamiento con Universitario

Así también, el reciente refuerzo de la 'U' se mostró feliz de haber llegado al club esta temporada, y hasta destacó el apoyo que le han hecho sentir los hinchas del cuadro crema.

"Me siento muy contento de estar aquí, con mucho entusiasmo por vivir esta experiencia. Es increíble compartir todo el año con los hinchas, especialmente los sábados. Miro todos los vídeos y disfruto cada momento", sentenció Silveira.