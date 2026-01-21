Alianza Lima puede perder a importante atacante por interés de club que disputará Sudamericana

Alianza Lima es uno de los equipos que mejor se han reforzado en el mercado de pases con el objetivo de poder destacar de gran manera en la Liga 1 2026 y superar la fase previa de la Copa Libertadores. Sin embargo, una noticia remeció la pretemporada de los 'íntimos', tras conocerse que un club que disputará la Sudamericana busca arrebatarle a una de sus figuras.

Alianza Lima puede perder a importante atacante

Cuando parecía que no habría más salidas en tienda blanquiazul, el periodista Gustavo Adrianzén reveló que Alianza Lima podría perder a uno de los jugadores más destacados de su plantel. Se trata de Gaspar Gentile, quien ha despertado un serio interés en Cienciano de cara a la nueva temporada.

Según indicó el comunicador, el cuadro imperial busca concretar sus últimos fichajes y una de las posiciones que pretende reforzar es la de extremo. En ese contexto, aparece la figura del futbolista argentino, quien surge como una de las alternativas y por quien ya se realizaron las primeras consultas con la directiva blanquiazul.

Gaspar Gentile despertó el interés de Cienciano en pleno mercado de pases.

Cabe señalar que, por el momento, no existe una oferta formal y todo se mantiene en etapa de interés. Sin embargo, en los últimos días se ha rumoreado que Gentile no ha terminado de convencer al DT Pablo Guede, por lo que en Matute analizan seriamente la posibilidad de cederlo a préstamo.

Asimismo, es preciso recordar que Gaspar Gentile llegó a Alianza Lima tras haber destacado precisamente con el ‘Papá’ a inicios del 2025, donde se consolidó como una de las figuras del equipo y tuvo actuaciones destacadas a nivel internacional.

Gaspar Gentile y su rendimiento en Alianza Lima

Gaspar Gentile llegó a tienda íntima a mediados de la temporada pasada, donde fue considerado como titular en sus primeros partidos. Sin embargo, con el pasar del tiempo su rendimiento cayó y quedó relegado en la banca de suplentes. En total, disputó 19 partidos con camiseta blanquiazul y sumó 783 minutos en campo, donde marcó 3 goles.

En esta pretemporada su rendimiento tampoco fue el mejor, ya que a penas logró ser trascendente en la Serie Rio de la Plata 2026.

Valor de mercado de Gaspar Gentile

Según el portal internacional Transfermarkt, el extremo argentino ostenta una cotización de 400 mil euro en el mercado de pases. No obstante, su máximo histórico fue de 700 mil euros, cifra que consiguió en 2022.