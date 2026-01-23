0
Alianza Lima vs Inter Miami sufrió cambio de horario

Prestigioso medio argentino lanzó firme calificativo sobre Kevin Serna: "Lo pidió Boca y..."

Olé de Argentina no se guardó nada y le dio un rotundo calificativo al ex Alianza Lima, Kevin Serna tras ser voceado como fichaje del cuadro 'Xeneize'. ¿Qué dijeron?

Solange Banchon
Medio argentino se pronunció sobre Kevin Serna tras sonar en Boca Juniors
Medio argentino se pronunció sobre Kevin Serna tras sonar en Boca Juniors | Olé/Composición: Líbero
Uno de los futbolistas que suena para llegar a Boca Juniors de Argentina es el extremo con pasado en Alianza Lima: Kevin Serna. El conjunto 'Azul y Oro' tiene la mirada puesta en el colombiano tras venir destacando en la escuadra brasileña. A propósito de ello, recientemente Olé dio la sorpresa al darle un firme calificativo al 'Fideo'.

El dinero que recibirá Alianza Lima por Kevin Serna.

PUEDES VER: ¿Cuánto ganará Alianza Lima si se concreta el fichaje de Kevin Serna a Boca Juniors?

Medio argentino dejó firme calificativo sobre Kevin Serna

Resulta que, el medio argentino se pronunció luego de que Serna anote un doblete en la victoria de su equipo por 3-2 a Nova Iguaçu por el Torneo Carioca, y decidieron denominarlo como un jugador clave para el 'Tricolor'.

"Lo pidió Boca y metió doblete: Serna clave para Fluminense", indicó Olé. Curiosamente, resaltaron que el ex Alianza Lima anote sobre los dirigidos por Rogério Correa, mientras, el elenco 'Xeneize' presentó una millonaria oferta por su fichaje.

Kevin Serna

Medio argentino habló de Kevin Serna en Fluminense

Por su parte, El Gráfico subrayó que el ingreso del seleccionado colombiano sea fundamental para que el cuadro liderado por Luis Zubeldía consiga llevarse la victoria sobre su rival de turno.

"Atento, Boca: Kevin Serna marcó un doblete para Fluminense en el triunfo 3-2 sobre Nova Iguazú por el Torneo Carioca", agregó el medio argentino en sus redes sociales.

Kevin Serna

Kevin Serna se lució con doblete por el Torneo Carioca

La campaña de Kevin Serna con Fluminense en la temporada 2025

Kevin Serna ha logrado consolidarse en el esquema principal de Fluminense a lo largo del 2025. El colombiano dejó en claro que goza de buen presente, a tal punto de disputar oficialmente 67 compromisos entre el Brasileirao, Torneo Carioca, Copa Betano do Brasil, Copa Sudamericana y Mundial de Clubes. Por su parte, también pudo convertir 13 tantos que lo vuelven uno de los goleadores del actual plantel.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

