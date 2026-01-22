Franco Navarro aclara situación de Pablo Guede tras denuncia a Zambrano, Peña y Trauco: "Va a..."

La noticia sobre la denuncia tras presunto abuso sexual que involucraría a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco sacudió el mundo de Alianza Lima y desde temprano se generó el caos en Matute. Uno de los temas que tenía alertas a los hinchas blanquiazules era la continuidad de Pablo Guede, DT que firmó para la temporada 2026.

Franco Navarro se pronuncia sobre continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima: "Va a…"

Alianza Lima está viviendo un momento delicado luego de que tres de sus jugadores del plantel del primer equipo se vieran involucrados en una denuncia de una joven argentina de 22 años. Los hechos ocurrieron durante la pretemporada en la Serie Río de La Plata y, por el momento, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han sido separados de la concentración de cara al amistoso ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026.

En ese sentido, el director deportivo de la institución, Franco Navarro, rompió su silencio y habló con RPP para esclarecer algunas dudas respecto a las últimas horas en Alianza Lima. Una de ellas era sobre el futuro de Pablo Guede, quien se reveló fue quien tomó la decisión de separar a los jugadores de manera indefinida.

"No, para nada (sobre posible renuncia). Al contrario, esto nos va a fortalecer. Algunas cosas salieron de contexto y de las manos, lo pudimos resolver. Es un momento duro, uno se siente golpeado, dolido. Es difícil aceptar estas situaciones. Hablo sobre todo sobre la indisciplina. A Guede lo bancamos hasta el final, por eso lo hemos traído", señaló en diálogo con el medio nacional.

Durante las primeras horas de 22 de enero, los hinchas de Alianza Lima especulaban sobre la continuidad de Pablo Guede de cara a la temporada 2026; sin embargo, Franco Navarro desmintió que esto se hace puesto si quiera en conversación.

El elenco blanquiazul se alista para la Noche Blanquiazul donde jugará ante Inter Miami. El partido se adelantó a las 5:00 p.m. por lo que los hinchas tendrán que tomar sus precauciones para llegar al cotejo a tiempo a Matute.