Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Real Madrid vs. Villarreal se enfrentan este sábado 24 de enero, desde el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la fecha 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Villarreal?

Si te gusta ver los partidos la liga española y deseas sintonizar el partido entre Real Madrid vs. Villarreal, por la vigésima primera fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Villarreal?

Argentina: ESPN 2 y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Sky Sports

Centroamérica: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes

España: Movistar Plus y LaLiga TV

Antesala del partido Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Real Madrid y Villarreal se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports, el conjunto blanco está a una victoria de superar al FC Barcelona y alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que el elenco amarillo está tercero y querrá acortar distancia con los dos clubes que están liderando el torneo.

Los 'Merengues', con 48 puntos, llegan a este partido con cinco bajas: Antonio Rüdiger, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Aurelien Tchouameni. Por su parte, el 'Submarino Amarillo', con 41 unidades, también cuenta con la misma cantidad de jugadores ausentes: Pau Cabanes, Santi Comesaña, Logan Costa, Willy Kambwala y Santiago Mouriño.