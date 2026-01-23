0

Partidos de hoy EN VIVO: programación y canales para ver fútbol este sábado 24 de enero

Repasa la agenda deportiva con los partidos de hoy, sábado 24 de enero. Tendremos las presentaciones de Alianza Lima y Universitario, además de las ligas extranjeras.

Wilfredo Inostroza
Repasa partidos de hoy, sábado 24 de enero
Repasa partidos de hoy, sábado 24 de enero | Composición: Líbero
COMPARTIR

Un día cargado de fútbol. Conoce al detalle la agenda deportiva con los partidos de hoy, a nivel local e internacional. Alianza Lima y Universitario de Deportes tendrán sus presentaciones, mientras que continúa la acción de las principales ligas del mundo.

Alianza Lima se enfrenta a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

PUEDE VER: Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO por la Noche Blanquiazul: pronóstico, horarios y canales

Partidos de hoy por Noche Blanquiazul

HorariosPartidosCanales
17:00Alianza Lima vs Inter MiamiLatina, L1 MAX

Partidos de hoy por Noche Crema

HorariosPartidosCanales
20:45Universitario vs Universidad de ChileTV Perú

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
08:00Rayo Vallecano vs OsasunaESPN 3, Disney+
10:15Valencia vs EspanyolESPN 3, Disney+
12:30 Sevilla vs Athletic BilbaoDSports, DGO
15:00Villarreal vs Real MadridESPN, Disney+

Partidos de hoy por Serie A

HorariosPartidosCanales
09:00Como vs TorinoDisney+
12:00Fiorentina vs CagliariESPN 2
14:45Lecce vs LazioDisney+

Partidos de hoy por Primer League

HorariosPartidosCanales
07:30West Ham vs SunderlandESPN, Disney+
10:00Burnley vs TottenhamESPn, Disney+
10:00Fulham vs BrightonDisney+
10:00Manchester City vs WolverhamptonDisney+
12:30Bournmeouth vs LiverpoolESPN, Disney+

Partidos de hoy por Bundesliga

HorariosPartidosCanales
09:30Bayern Múnich vs AugsburgoDisney+
09:30Eintracht Frankfurt vs HoffenheimDisney+
09:30Heidenheim vs RB LeipzigDisney+
09:30Mainz vs WolsfburgoDisney+
09:30Bayer Leverkusen vs Werder BremenESPN 2, Disney+
12:30Unión Berlin vs Borussia DortmundDisney+

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
11:00Stade Rennes vs LorientDisney+
13:00Le Havre vs MónacoDisney+
15:05Olympique Marsella vs LensTV5 Monde

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Barracas vs River PlateESPN2, Disney
17:30Gimnasia vs RacingDisney+
22:00Rosario Central vs BelgranoTyC Sports

Partidos de hoy por Taça Guanabara

HorariosPartidosCanales
19:00Botafogo vs BanguSporTV, Premiere

Partidos de hoy por Campeonato Paulista

HorariosPartidosCanales
13:00Sao Bernardo vs MirassolHBO Max
15:00Ponte Preta vs NoroesteHBO Max
16:30Palmeiras vs Sao PauloTNT Sports

Partidos de hoy por Copa de Primera

HorariosPartidosCanales
16:00Nacional vs San LorenzoTigo Sports, DSports
18:15Cerro Porteño vs LibertadTigo Sports, DSports

Partidos de hoy por Primeira Liga

HorariosPartidosCanales
10:30Moreirense vs Santa ClaraTVI
13:00Arouca vs Sporting LisboaESPN 4 Brasil
15:30Estoril vs Vitória GuimaraesDisney+ Brasil

Partidos de hoy por Eredivisie

HorariosPartidosCanales
10:30Ajax vs FC VolendamDisney+
12:45Nijmegen vs ZwolleESPN 3 Netherlands
14:00PSV vs BredaDisney+
15:00Twente vs ExcelsiorESPN Netherlands

Partidos de hoy por Supercopa de España Femenina

HorariosPartidosCanales
13:00Barcelona vs Real MadridRTVE

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. ¿Cancelado? Inter Miami tomó decisión sobre el partido con Alianza Lima por la Noche Blanquiazul

  2. Partidos de hoy EN VIVO: programación y canales para ver fútbol este sábado 24 de enero

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano