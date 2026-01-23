Un día cargado de fútbol. Conoce al detalle la agenda deportiva con los partidos de hoy, a nivel local e internacional. Alianza Lima y Universitario de Deportes tendrán sus presentaciones, mientras que continúa la acción de las principales ligas del mundo.
Partidos de hoy por Noche Blanquiazul
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Alianza Lima vs Inter Miami
|Latina, L1 MAX
Partidos de hoy por Noche Crema
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:45
|Universitario vs Universidad de Chile
|TV Perú
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Rayo Vallecano vs Osasuna
|ESPN 3, Disney+
|10:15
|Valencia vs Espanyol
|ESPN 3, Disney+
|12:30
|Sevilla vs Athletic Bilbao
|DSports, DGO
|15:00
|Villarreal vs Real Madrid
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Como vs Torino
|Disney+
|12:00
|Fiorentina vs Cagliari
|ESPN 2
|14:45
|Lecce vs Lazio
|Disney+
Partidos de hoy por Primer League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:30
|West Ham vs Sunderland
|ESPN, Disney+
|10:00
|Burnley vs Tottenham
|ESPn, Disney+
|10:00
|Fulham vs Brighton
|Disney+
|10:00
|Manchester City vs Wolverhampton
|Disney+
|12:30
|Bournmeouth vs Liverpool
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:30
|Bayern Múnich vs Augsburgo
|Disney+
|09:30
|Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim
|Disney+
|09:30
|Heidenheim vs RB Leipzig
|Disney+
|09:30
|Mainz vs Wolsfburgo
|Disney+
|09:30
|Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
|ESPN 2, Disney+
|12:30
|Unión Berlin vs Borussia Dortmund
|Disney+
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Stade Rennes vs Lorient
|Disney+
|13:00
|Le Havre vs Mónaco
|Disney+
|15:05
|Olympique Marsella vs Lens
|TV5 Monde
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Barracas vs River Plate
|ESPN2, Disney
|17:30
|Gimnasia vs Racing
|Disney+
|22:00
|Rosario Central vs Belgrano
|TyC Sports
Partidos de hoy por Taça Guanabara
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Botafogo vs Bangu
|SporTV, Premiere
Partidos de hoy por Campeonato Paulista
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Sao Bernardo vs Mirassol
|HBO Max
|15:00
|Ponte Preta vs Noroeste
|HBO Max
|16:30
|Palmeiras vs Sao Paulo
|TNT Sports
Partidos de hoy por Copa de Primera
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Nacional vs San Lorenzo
|Tigo Sports, DSports
|18:15
|Cerro Porteño vs Libertad
|Tigo Sports, DSports
Partidos de hoy por Primeira Liga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Moreirense vs Santa Clara
|TVI
|13:00
|Arouca vs Sporting Lisboa
|ESPN 4 Brasil
|15:30
|Estoril vs Vitória Guimaraes
|Disney+ Brasil
Partidos de hoy por Eredivisie
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Ajax vs FC Volendam
|Disney+
|12:45
|Nijmegen vs Zwolle
|ESPN 3 Netherlands
|14:00
|PSV vs Breda
|Disney+
|15:00
|Twente vs Excelsior
|ESPN Netherlands
Partidos de hoy por Supercopa de España Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Barcelona vs Real Madrid
|RTVE