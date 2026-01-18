0
Tabla de posiciones Champions League 2026: así va la clasificación por la fecha 7

 Conoce cómo va la clasificación de la UEFA Champions League 2025-2026 en su jornada número 7. ¿Qué equipos avanzaron a octavos de final?

Diego Medina
Clasificación de la UEFA Champions League 2025-2026.
Clasificación de la UEFA Champions League 2025-2026. | FOTO: IA
Vuelve la UEFA Champions League 2025-2026 con duelos de alta intensidad que determinarán qué equipos serán los que aseguren su presencia a octavos de final del certamen europeo. Conoce cómo va la tabla de posiciones, el cual indica que los ocho primeros irán directamente a la instancia final mencionada, mientras que del pues 9 al 24 afrontarán unas llaves de Playoffs.

Real Madrid recibe a AS Mónaco por la UEFA Champions League.

Tabla de posiciones Champions League 2026: clasificación de hoy fecha 7

Revisa cómo va la tabla de posiciones de la jornada siete de la UEFA Champions League 2025-2026:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Arsenal61618
2. Bayern Múnich61115
3. PSG61113
4. Manchester City6613
5. Atalanta6213
6. Inter6812
7. Real Madrid6612
8. Atlético de Madrid6312
9. Liverpool6312
10. Borussia Dortmund6611
11. Tottenham6611
12. Newcastle6710
13. Chelsea6510
14. Sporting Lisboa6410
15. Barcelona6310
16. Marsella639
17. Juventus629
18. Galatasaray609
19. Mónaco6-19
20. Bayer Leverkusen6-29
21. PSV648
22. Qarabag6-37
23. Nápoli6-57
24. Copenhague6-67
25. Benfica6-26
26. Pafos6-56
27. Royale Union6-86
28. Athletic Club6-55
29. Olympiacos6-75
30. Frankfurt6-84
31. Club Brujas6-84
32. Bodo/Glimt6-43
33. Slavia Praga6-93
34. Ajax6-133
35. Villarreal6-91
36. Kairat Almaty6-111

Programación y resultados de la fecha 7 de la Champions League 2026

MARTES 20 DE ENERO

  • Kairat vs Brujas - 10:30 horas
  • Bodo/Glimt vs Manchester City - 12:45 horas
  • Villarreal vs Ajax - 15:00 horas
  • Tottenham vs Dortmund - 15:00 horas
  • Olympiacos vs Leverkusen - 15:00 horas
  • Sporting Lisboa vs PSG - 15:00 horas
  • Inter vs Arsenal - 15:00 horas
  • Real Madrid vs Mónaco - 15:00 horas
  • Copenhague vs Nápoli - 15:00 horas

MIÉRCOLES 21 DE ENERO

  • Galatasaray vs Atlético de Madrid - 12:45 horas
  • Qarabag vs Frankfurt - 12:45 horas
  • Marsella vs Liverpool - 15:00 horas
  • Newcastle vs PSV - 15:00 horas
  • Slavia Praga vs Barcelona - 15:00 horas
  • Juventus vs Benfica - 15:00 horas
  • Chelsea vs Pafos - 15:00 horas
  • Bayern Múnich vs Royal Unión - 15:00 horas
  • Atalanta vs Athletic Club - 15:00 horas

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

