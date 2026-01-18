- Hoy:
Tabla de posiciones Champions League 2026: así va la clasificación por la fecha 7
Conoce cómo va la clasificación de la UEFA Champions League 2025-2026 en su jornada número 7. ¿Qué equipos avanzaron a octavos de final?
Vuelve la UEFA Champions League 2025-2026 con duelos de alta intensidad que determinarán qué equipos serán los que aseguren su presencia a octavos de final del certamen europeo. Conoce cómo va la tabla de posiciones, el cual indica que los ocho primeros irán directamente a la instancia final mencionada, mientras que del pues 9 al 24 afrontarán unas llaves de Playoffs.
Tabla de posiciones Champions League 2026: clasificación de hoy fecha 7
Revisa cómo va la tabla de posiciones de la jornada siete de la UEFA Champions League 2025-2026:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Arsenal
|6
|16
|18
|2. Bayern Múnich
|6
|11
|15
|3. PSG
|6
|11
|13
|4. Manchester City
|6
|6
|13
|5. Atalanta
|6
|2
|13
|6. Inter
|6
|8
|12
|7. Real Madrid
|6
|6
|12
|8. Atlético de Madrid
|6
|3
|12
|9. Liverpool
|6
|3
|12
|10. Borussia Dortmund
|6
|6
|11
|11. Tottenham
|6
|6
|11
|12. Newcastle
|6
|7
|10
|13. Chelsea
|6
|5
|10
|14. Sporting Lisboa
|6
|4
|10
|15. Barcelona
|6
|3
|10
|16. Marsella
|6
|3
|9
|17. Juventus
|6
|2
|9
|18. Galatasaray
|6
|0
|9
|19. Mónaco
|6
|-1
|9
|20. Bayer Leverkusen
|6
|-2
|9
|21. PSV
|6
|4
|8
|22. Qarabag
|6
|-3
|7
|23. Nápoli
|6
|-5
|7
|24. Copenhague
|6
|-6
|7
|25. Benfica
|6
|-2
|6
|26. Pafos
|6
|-5
|6
|27. Royale Union
|6
|-8
|6
|28. Athletic Club
|6
|-5
|5
|29. Olympiacos
|6
|-7
|5
|30. Frankfurt
|6
|-8
|4
|31. Club Brujas
|6
|-8
|4
|32. Bodo/Glimt
|6
|-4
|3
|33. Slavia Praga
|6
|-9
|3
|34. Ajax
|6
|-13
|3
|35. Villarreal
|6
|-9
|1
|36. Kairat Almaty
|6
|-11
|1
Programación y resultados de la fecha 7 de la Champions League 2026
MARTES 20 DE ENERO
- Kairat vs Brujas - 10:30 horas
- Bodo/Glimt vs Manchester City - 12:45 horas
- Villarreal vs Ajax - 15:00 horas
- Tottenham vs Dortmund - 15:00 horas
- Olympiacos vs Leverkusen - 15:00 horas
- Sporting Lisboa vs PSG - 15:00 horas
- Inter vs Arsenal - 15:00 horas
- Real Madrid vs Mónaco - 15:00 horas
- Copenhague vs Nápoli - 15:00 horas
MIÉRCOLES 21 DE ENERO
- Galatasaray vs Atlético de Madrid - 12:45 horas
- Qarabag vs Frankfurt - 12:45 horas
- Marsella vs Liverpool - 15:00 horas
- Newcastle vs PSV - 15:00 horas
- Slavia Praga vs Barcelona - 15:00 horas
- Juventus vs Benfica - 15:00 horas
- Chelsea vs Pafos - 15:00 horas
- Bayern Múnich vs Royal Unión - 15:00 horas
- Atalanta vs Athletic Club - 15:00 horas
