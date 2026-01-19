Inter vs. Arsenal EN VIVO por Champions League: cuándo juegan, horario y dónde ver
Inter y Arsenal se enfrentan por la fecha 7 de la fase liga de la Champions League 2025-2026. Revisa aquí todos los detalles de este partido.
Los clubes Inter vs. Arsenal juegan EN VIVO este martes un partido atractivo por la fecha 7 de la fase liga de la Champions League 2025-2026 en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán. Una victoria confirmaría su continuidad en el torneo, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Fox Sports. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol online gratis este lunes 19 de enero
No es muy frecuente que los líderes de dos las principales ligas de Europa se vean las caras en un partido de Champions League. En esta ocasión Inter y Arsenal protagonizarán un atractivo encuentro en la penúltima fecha de la fase liga, que justamente también es liderada por los 'Gunners'.
Ambos equipos están en la zona de clasificación para los octavos de final; sin embargo, el conjunto italiano querrá la victoria debido a que hay varios clubes que podrían desplazarlo si suman de a tres. El 'Neroazurri' lleva dos derrotas consecutivas en la presente edición de la Champions League, por lo que tendrá un duro reto en casa ante un conjunto inglés que seguirá en el primer lugar pase lo que pase.
Inter vs. Arsenal: horarios
- México y Centroamérica: 14:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 16:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Inglaterra: 20:00 horas
- España e Italia: 21:00 horas
¿Dónde ver Inter vs. Arsenal EN VIVO?
- Argentina: Fox Sports y Disney Plus
- Chile: ESPN Premium y Disney Plus
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus
- México: Fox ONE
- Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus
- Estados Unidos: Paramount Plus y VIX
Inter vs. Arsenal: historial en Champions League
- Inter 1-0 Arsenal | Fase liga de la Champions League 2024
- Inter 1-5 Arsenal | Fase de grupos de la Champions League 2003
- Arsenal 0-3 Inter | Fase de grupos de la Champions League 2003
Inter vs. Arsenal: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Inter
|Empate
|Arsenal
|Betsson
|2.88
|3.40
|2.55
|Betano
|2.80
|3.35
|2.55
|Bet365
|2.88
|3.30
|2.50
|1XBET
|2.94
|3.39
|2.63
|Coolbet
|2.96
|3.33
|2.59
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90