0

Real Madrid vs Mónaco EN VIVO por Champions League: alineaciones, horarios y canales

Sigue aquí partido Real Madrid vs Mónaco EN VIVO, este martes 20 de enero, por la fase liga de la Champions League, desde el Bernabéu.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid se enfrenta al Mónaco por la Champions League
Real Madrid se enfrenta al Mónaco por la Champions League | Composición: Líbero
COMPARTIR

Real Madrid se enfranta a Mónaco este martes 20 de enero, a partir de las 15:00 horas de Perú y 21:00 en España, por la fase liga de la Champions League 2025-2026. El encuentro se disputará en el estadio Bernabéu y será transmitido por ESPN, además también estará disponible por la plataforma Disney Plus.

Pedro Gallese recibe duro calificativo del DT de Deportivo Cali.

PUEDES VER: DT de Deportivo Cali califica el debut de Pedro Gallese en liga colombiana: "Fue muy..."

Real Madrid vs Mónaco: previa del partido

Real Madrid se sacudió de su mal momento tras vencer a Levante en LaLiga y ahora necesita una victoria para mantenerse en zona de clasificación directa a los octavos de la presente Champions League.

Recordemos que Álvaro Arbeloa pudo recuperar a Kylian Mbappé, que se había perdido algunos partidos por lesión y el fin de semana en el duelo liguero marcó de penal.

Por su parte, el cuadro del Principado se encuentra en puestos de play off, pero una derrota podría dejarlo fuera de todo y por ello legan a la capital española buscando dar la sorpresa.

Real Madrid vs Mónaco: horario

Repasa horarios y canales para ver el partido por Champions League:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
  • Bolivia y Venezuela: 16:00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00
  • México: 14:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España y Francia: 21:00

Real Madrid vs Mónaco: dónde ver

Conoce los canales y plataformas de streaming disponibles para ver Real Madrid vs Mónaco:

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • México: TNT Sports, TNT Go y HBO MAX
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, Univision Now y ViX
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

Real Madrid vs Mónaco: pronósticos y cuotas

Real Madrid es amplio favorito para imponarse a Mónaco, de acuerdo a las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del partido.

CasasRealEmpateMónaco
Te Apuesto1.325.47 8.44
Betano1.326.009.75
Apuesta Total1.306.108.80
Inkabet1.306.109.40
Bet3651.296.25 8.00

Real Madrid vs Mónaco: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Mónaco: Kohn; Ouattara, Kehrer, Dier, Henrique; Teze, Coulibaly, Golovin; Akliouche, Balogun y Biereth.

Real Madrid vs Mónaco: estadio

Real Madrid recibe a Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu, últimamente conocido solo como Bernabéu, mítico recinto ubicado en la ciudad de Madrid y que tiene capacidad para 83,186 espectadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. DT de Colo Colo dejó rotundo comentario tras perder ante Alianza Lima: "El equipo más..."

  2. DT de Deportivo Cali califica el debut de Pedro Gallese en liga colombiana: "Fue muy..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano