Real Madrid vs Mónaco EN VIVO por Champions League: alineaciones, horarios y canales

Real Madrid se enfranta a Mónaco este martes 20 de enero, a partir de las 15:00 horas de Perú y 21:00 en España, por la fase liga de la Champions League 2025-2026. El encuentro se disputará en el estadio Bernabéu y será transmitido por ESPN, además también estará disponible por la plataforma Disney Plus.

Real Madrid vs Mónaco: previa del partido

Real Madrid se sacudió de su mal momento tras vencer a Levante en LaLiga y ahora necesita una victoria para mantenerse en zona de clasificación directa a los octavos de la presente Champions League.

Recordemos que Álvaro Arbeloa pudo recuperar a Kylian Mbappé, que se había perdido algunos partidos por lesión y el fin de semana en el duelo liguero marcó de penal.

Por su parte, el cuadro del Principado se encuentra en puestos de play off, pero una derrota podría dejarlo fuera de todo y por ello legan a la capital española buscando dar la sorpresa.

Real Madrid vs Mónaco: horario

Repasa horarios y canales para ver el partido por Champions League:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00

México: 14:00

Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España y Francia: 21:00

Real Madrid vs Mónaco: dónde ver

Conoce los canales y plataformas de streaming disponibles para ver Real Madrid vs Mónaco:

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

México: TNT Sports, TNT Go y HBO MAX

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, Univision Now y ViX

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

Real Madrid vs Mónaco: pronósticos y cuotas

Real Madrid es amplio favorito para imponarse a Mónaco, de acuerdo a las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del partido.

Casas Real Empate Mónaco Te Apuesto 1.32 5.47 8.44 Betano 1.32 6.00 9.75 Apuesta Total 1.30 6.10 8.80 Inkabet 1.30 6.10 9.40 Bet365 1.29 6.25 8.00

Real Madrid vs Mónaco: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Mónaco: Kohn; Ouattara, Kehrer, Dier, Henrique; Teze, Coulibaly, Golovin; Akliouche, Balogun y Biereth.

Real Madrid vs Mónaco: estadio

Real Madrid recibe a Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu, últimamente conocido solo como Bernabéu, mítico recinto ubicado en la ciudad de Madrid y que tiene capacidad para 83,186 espectadores.