Barcelona vs. Slavia Praga: a qué hora juegan y dónde ver el partido de Champions League

Barcelona vs. Slavia Praga se enfrentan este miércoles 21 de enero, desde el estadio Fortuna Arena de República Checa, en un partido correspondiente a la penúltima fecha de la fase liga de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Slavia Praga?

Si te gusta ver los partidos de la UEFA Champions League y deseas sintonizar el partido entre Barcelona vs. Slavia Praga, por la penúltima fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Slavia Praga?

Argentina: ESPN 2 y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Brasil: TNT Sports, MAX y Sky Plus

Colombia: ESPN 2 y Disney Plus

Chile: ESPN Premium y Disney Plus

Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus

Perú: ESPN 2 y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus

México: Fox ONE

Centroamérica: ESPN y Disney Plus

Estados Unidos: DAZN

Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League 2025-2026

Barcelona y Slavia Praga se ven las caras en la Champions League luego de casi siete años, en la que compartieron grupo. Cuando a los azulgranas les tocó viajar a República Checa tuvieron un partido complicado, pero finalmente lograron quedarse con los tres puntos tras ganar por 2-1.

Será la tercera vez en la historia en la que ambos clubes se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de esta edición de la fase liga, el conjunto español necesita un triunfo para intentar meterse a la zona de clasificación para los los octavos de final de la Champions League, mientras que el elenco checo ya no depende de sí mismo para seguir en la competición.