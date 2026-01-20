- Hoy:
Barcelona vs. Slavia Praga: a qué hora juegan y dónde ver el partido de Champions League
Barcelona y Slavia Praga chocan este miércoles por la fecha 7 de la fase liga de la Champions League. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido.
Barcelona vs. Slavia Praga se enfrentan este miércoles 21 de enero, desde el estadio Fortuna Arena de República Checa, en un partido correspondiente a la penúltima fecha de la fase liga de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Slavia Praga?
Si te gusta ver los partidos de la UEFA Champions League y deseas sintonizar el partido entre Barcelona vs. Slavia Praga, por la penúltima fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 14:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 16:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Barcelona vs. Slavia Praga?
- Argentina: ESPN 2 y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Brasil: TNT Sports, MAX y Sky Plus
- Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
- Chile: ESPN Premium y Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
- Perú: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
- México: Fox ONE
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- Estados Unidos: DAZN
Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League 2025-2026
Barcelona y Slavia Praga se ven las caras en la Champions League luego de casi siete años, en la que compartieron grupo. Cuando a los azulgranas les tocó viajar a República Checa tuvieron un partido complicado, pero finalmente lograron quedarse con los tres puntos tras ganar por 2-1.
Será la tercera vez en la historia en la que ambos clubes se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de esta edición de la fase liga, el conjunto español necesita un triunfo para intentar meterse a la zona de clasificación para los los octavos de final de la Champions League, mientras que el elenco checo ya no depende de sí mismo para seguir en la competición.
