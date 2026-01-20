0
Barcelona vs. Slavia Praga: a qué hora juegan y dónde ver el partido de Champions League

Barcelona y Slavia Praga chocan este miércoles por la fecha 7 de la fase liga de la Champions League. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido.

Jostein Canales
Barcelona y Slavia Praga juegan este miércoles por la fecha 7 de la fase liga de la Champions League.
Barcelona y Slavia Praga juegan este miércoles por la fecha 7 de la fase liga de la Champions League. | Foto: FC Barcelona / SK Slavia Praga
Barcelona vs. Slavia Praga se enfrentan este miércoles 21 de enero, desde el estadio Fortuna Arena de República Checa, en un partido correspondiente a la penúltima fecha de la fase liga de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Clasificación de la UEFA Champions League 2025-2026.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Slavia Praga?

Si te gusta ver los partidos de la UEFA Champions League y deseas sintonizar el partido entre Barcelona vs. Slavia Praga, por la penúltima fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 14:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 16:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Paraguay: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • España: 21:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Slavia Praga?

  • Argentina: ESPN 2 y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: TNT Sports, MAX y Sky Plus
  • Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
  • Chile: ESPN Premium y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
  • Perú: ESPN 2 y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
  • México: Fox ONE
  • Centroamérica: ESPN y Disney Plus
  • Estados Unidos: DAZN

Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League 2025-2026

Barcelona y Slavia Praga se ven las caras en la Champions League luego de casi siete años, en la que compartieron grupo. Cuando a los azulgranas les tocó viajar a República Checa tuvieron un partido complicado, pero finalmente lograron quedarse con los tres puntos tras ganar por 2-1.

Será la tercera vez en la historia en la que ambos clubes se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de esta edición de la fase liga, el conjunto español necesita un triunfo para intentar meterse a la zona de clasificación para los los octavos de final de la Champions League, mientras que el elenco checo ya no depende de sí mismo para seguir en la competición.

