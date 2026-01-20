0

Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO por Champions League: horario, pronóstico y dónde ver

Este miércoles, Barcelona visitará a Slavia Praga en República Checa por la fecha 7 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. La transmisión va por ESPN y Disney+.

Solange Banchon
Slavia Praga recibirá a Barcelona por la fecha 7 de la fase de liga de Champions League
Slavia Praga recibirá a Barcelona por la fecha 7 de la fase de liga de Champions League | Composición: Líbero
República Checa será testigo de un partidazo entre Barcelona vs Slavia Praga este miércoles por la jornada 7 de la UEFA Champions League 2025-26 en el Estadio Fortuna Arena. La cita dará comienzo a partir de las 15:00 horas locales de Perú o las 21:00 horas de España. Además, el minuto a minuto irá EN VIVO por las señales de ESPN y Disney+.

Clasificación de la UEFA Champions League 2025-2026.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Champions League 2026: así va la clasificación por la fecha 7

Previa del partido Barcelona vs Slavia Praga por la Champions League

¡Van por los 3 puntos! El equipo de Hansi Flick va por la heroica y busca a cómo de lugar la victoria para seguir con chance latente de estar entre los 8 mejores de la UEFA Champions League 2025-26. El elenco 'Blaugrana' quiere evitar los Playoffs y acercarse a los primeros lugares de la tabla donde marchan actualmente con 10 unidades.

El último fin de semana, los catalanes cortaron su importante invicto de triunfos luego de caer 2-1 contra la Real Sociedad en San Sebastián, por lo que, la única consigna será imponerse ante su rival de turno. Al respecto, el estratega dejó en claro que tiene mucho respeto por el cuadro checo, sin embargo, su objetivo será dar la sorpresa de visita ante un equipo que no vive su mejor momento.

Barcelona

Barcelona cayó ante Real Sociedad por LaLiga

Cabe recordar que para dicho cotejo, Barcelona no podrá contar en la convocatoria con Gavi, Christensen, y Ferran Torres. Así como, Lamine Yamal quien tiene suspensión de tarjetas amarillas. Eso sí, Raphinha se recuperó y está en la nómina oficial. El escenario parece difícil pero no imposible para los de Flick.

"Esto es la Champions en todos los partidos hay presión. El Slavia defiende muy bien, hace mucha presión. En el último partido lo jugaron a mediados de diciembre y han tenido mucho tiempo para preparar el de hoy. Queremos ganar los dos partidos"; sostuvo el DT ante los medios.

Slavia Praga, por su parte, atraviesa un panorama bastante irregular pues apenas tienen 2 triunfos de sus últimos 5 compromisos y están virtualmente fuera de toda clasificación en la Liga de Campeones. Los dirigidos por Jindřich Trpišovský no disputan un duelo oficial desde el año pasado, y apenas vienen afrontando algunos amistosos, siento el más reciente su victoria por 2-1 contra Brann.

Sparta Praga

Slavia Praga apunta al triunfo ante Barcelona

¿Cuándo jugarán Barcelona vs Slavia Praga?

Según la programación, Barcelona vs Slavia Praga se enfrentarán por una nueva fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 este miércoles 21 de enero en el Estadio Fortuna Arena de República Checa.

¿A qué hora juega Barcelona vs Slavia Praga?

Barcelona vs Slavia Praga se verán las caras por la séptima jornada de la UEFA Champions League 2025-26 a las 15:00 horas de Perú o las 21:00 horas de España. Conoce la guía completa de horarios.

  • México: 14:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Paraguay: 17:00 horas
  • Chile: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • España: 21:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO?

Sintoniza EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del partido entre los 'Culés' y los 'Rojiblancos' por la Champions League a través de las señales de ESPN y Disney+ Premium. Además, en España puedes seguir el minuto a minuto vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

  • Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: ESPN 2, Disney+ Premium
  • Brasil: TNT Brasil, TNT Go, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN, Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
  • México: Fox One
  • Paraguay: ESPN, Disney+ Premium
  • Perú: ESPN, Disney+ Premium
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Uruguay: ESPN 2, Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Paramount, DAZN USA
  • Venezuela: ESPN 2, Disney+ Premium, inter
Barcelona vs Sparta Praga

Convocados de Barcelona ante Sparta Praga

Barcelona vs Slavia Praga: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Barcelona es favorito ante Slavia Praga por la fecha 7 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26.

Casas de ApuestasSlavia PragaEmpateBarcelona
Betsson9.306.401.30
Betano9.006.201.33
Bet3658.006.501.30
1XBET9.006.501.33
Coolbet8.456.251.34
Doradobet7.505.661.35

Barcelona vs Slavia Praga: alineaciones posibles

  • Barcelona: Joan Garcia; Gerard Martín, Eric Garcia, Cubarsí, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Rashford, Lewandowski y Bardghji.
  • Slavia Praga: Stanek; Boril, Chaloupek, Zima, Holes; Moses, Sadilek, Provod; Kusej, Doudera y Chory.

Barcelona: últimos 5 partidos

  • Real Sociedad 2-1 Barcelona
  • Racing de Santander 0-2 Barcelona
  • Barcelona 3-2 Real Madrid
  • Barcelona 5-0 Athletic Club
  • Espanyol 0-2 Barcelona

Slavia Praga: últimos 5 partidos

  • Slavia Praga 2-1 Brann
  • Karlsruher 1-1 Slavia Praga
  • Slavia Praga 3-4 Basilea
  • Slavia Praga 4-3 Jablonec
  • Tottenham 3-0 Slavia Praga

¿Dónde jugarán Barcelona vs Slavia Praga?

El Estadio Fortuna Arena de República Checa, será el escenario principal para el partido entre Barcelona vs Slavia Praga por la UEFA Champions League 2025-26. Aquel recinto deportivo puede recibir un promedio de 19.370 hinchas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

