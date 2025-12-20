Adrián Balboa dejó firme calificativo a Alianza tras ser vinculado: "Todo el mundo te…"

Alianza Lima ha tenido en los últimos años a importantes futbolistas que llegaron al plantel para sumar toda su experiencia del extranjero. Sin embargo, no todos se quedaron por varias temporadas y terminaron fichando por otros clubes del exterior. Uno de ellos fue el delantero Adrián Balboa.

El popular 'Rocky' tuvo un corto paso por La Victoria donde no pudo dejar huella. Después de estar en Europa regresó a América y ahora, lucha por todos los objetivos con Racing Club de Argentina. En una reciente entrevista, se animó a contar algunos detalles de su carrera, recordando al cuadro blanquiazul.

¿Qué dijo Adrián Balboa tiempo después de salir de Alianza Lima?

“En España la pasé mal por el tema de la pandemia. Aparte yo venía de jugar de Alianza Lima, que es un equipo grande. Todo el mundo te conoce, sales a la calle y tienes a la gente. Uno conscientemente como que se come ese cuento de estar en un grande y te hace sentir importante. Después fui a España, y por la calle no te saluda ni tus compañeros. Tenía un compañero que me vio y me miró nada más. Pero no es que sea malo, sino que tienen otra cultura”, dijo al programa 'El Espectador Deportes' de Uruguay.

(Video: El Espectador Deportes)

Asimismo, se refirió a lo que significa jugar en la liga argentina, siendo una de las más competitivas de la región. Aún le queda tiempo de contrato en el club, pero sabe que siempre existen posibilidades de que sea llamado por otros equipos, pero ahora se encuentra cómodo.

“Todos los días compites con tu compañero, todos los días al máximo. En buena ley. Pero pierdes un partido y la semana es horrible, equipo grande o chico”, dijo al destacar la mentalidad que tienen los jugadores en Argentina.

Adrián Balboa: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Adrián Balboa tiene un valor en el mercado actual de 600 mil €.