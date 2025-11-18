¿Rechazo? Se destapó la firme postura de Adrián Balboa tras oferta de Alianza Lima: "Me dicen..."

Uno de los nombres que viene sonando con fuerza para regresar a Alianza Lima es la del delantero Adrián Balboa. El popular 'Rocky' es uno de los principales elementos en ofensiva de Racing Club, por lo que, los íntimos han revelado su interés en concretar su fichaje para la próxima temporada. ¿Cuál es la postura del atacante?

La postura de Adrián Balboa ante el interés de Alianza Lima para 2026

En la reciente edición del programa de YouTube, 'Denganche', el periodista Mauricio Loret de Mola señaló que el futbolista de 31 años tiene el deseo de pegar la vuelta a Matute para el 2026, sin embargo, al igual que los blanquiazules, otra escuadra de Sudamérica también apunta a su incorporación e incluso su propuesta se perfila como más atractiva económicamente.

Adrián Balboa es figura en Racing Club esta temporada

"Hay algo que juega a favor del club blanquiazul: a mí me dicen que el jugador quiere venir a Alianza, él quiere ir a Alianza. Eso sí, no es el único interesado. Entiendo que hay un equipo grande de Colombia, que juega con camiseta roja, y que incluso estaría ofreciendo más que Alianza, un monto fuerte", expresó.

En esa misma línea, el comunicador detalló que actualmente la 'Academia' está dispuesta a negociar con los victorianos pero sus expectativas son superiores considerando un eventual préstamo del futbolista charrúa.

"Sobre 'Rocky' Balboa, Alianza Lima busca la posibilidad de un préstamo, pero Racing tiene mayores expectativas: quiere buscar la venta del jugador, y en caso no sea así, un préstamo con un cargo más alto que el que ha ofrecido Alianza en esta instancia", agregó.

Números de Adrián Balboa con Racing este 2025

Pese a que no es titular indiscutible para el estratega Gustavo Costas, el delantero 'Rocky' Balboa registra de manera oficial 39 partidos con la escuadra argentina, por la Liga Profesional, Copa Argentina 2025, y Copa Libertadores. Del mismo modo, 7 anotaciones, 1 asistencia de gol y un aproximado de 1464 minutos. Además, su contrato con la institución es hasta diciembre de 2027.