¡Galaxia pura! Futbolista gana millones en el Real Madrid y emuló al 'Cucurucho' Guizasola

Las grandes mentes piensan igual. Durante la victoria del Real Madrid por 6-1 sobre Mónaco en la Champions League, un futbolista estrella del cuadro blanco impactó al mundo entero, y sobre todo a los hinchas peruanos, con su particular celebración. Resulta que este enorme jugador, valorizado en 160 millones de euros, decidió imitar a Roberto Guizasola en la celebración de su gol y demostró que Europa han estado atentos al fútbol sudamericano.

Nos referimos a Jude Bellingham, nacido en Birmigham, Inglaterra, pero que de forma inesperada emuló al 'Cucurucho' durante su festejo tras anotarle a Alianza Lima en la Copa Libertadores del 2010. En aquel encuentro el exlateral derecho festejó haciendo la seña de estar tomando un trago, y ahora el mediocampista de los blancos hizo exactamente lo mismo tras convertir el sexto tanto del conjunto merengue.

De inmediato esta coincidencia dio la hora en todo el Perú, ya que muchos hinchas comenzaron a asegurar que el hombre del Real Madrid le rindió tributo a Roberto Guizasola, aunque esto probablemente se trate simplemente de una similitud totalmente insólita. A continuación te brindaremos las imágenes de cada uno de los futbolistas en sus respectivas celebraciones para que veas y hagas una comparación.

Jude Bellingham y Roberto Guizasola.

¿En qué clubes ha jugado Jude Bellingham?

El mediocampista inglés únicamente ha jugado en tres clubes, y con los merengues fue que ganó Champions League, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental de la FIFA.

Birmingham City

Borussia Dortmund

Real Madrid

¿En qué clubes jugó Roberto Guizasola?

Roberto Guizasola, que salió tres veces campeón de la Liga 1 con Alianza Lima y una con Juan Aurich, jugó en estos clubes: